"El objetivo es terminar el torneo bien arriba", dijo el arquero de Huracán

El arquero de Huracán, Lucas Chaves, que hoy fue figura en el 1-0 sobre Colón de Santa Fe al atajarle un penal a Facundo Farías, consideró que la victoria “sirve para seguir creciendo” y aseguró que la idea es terminar "entre los primeros de la tabla".

En charla con la prensa, el ex Argentinos Juniors relató cómo fue el duelo con Farías en el penal: “Me quedé esperando su movimiento, no quise moverme antes que él, lo aguanté lo más que pude y gracias a Dios me tiré donde pateó y lo pude atajar”.

El guardameta indicó que la victoria “sirve para seguir creciendo, ganar confianza y afrontar el torneo de la mejor manera".

"Recién van cinco fechas, tenemos un cuerpo técnico nuevo, no hemos tenido tiempo para plasmar lo que quiere. Pero día a día trabajamos de la mejor manera para llegar al fin de semana con las mejores herramientas posibles”, indicó.

“Vamos de menor a mayor, sabemos que hay que seguir trabajando mucho, esta victoria sirve para reafirmar el trabajo y agarrar confianza. Sabemos lo que es Huracán, el club requiere que estemos en los primeros puestos, queremos trabajar con tranquilidad para seguir creciendo”, concluyó.

Con información de Télam