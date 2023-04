Nahuel Bustos destaca que "el grupo está unido" en Talleres de Córdoba

El delantero de Talleres de Córdoba, Nahuel Bustos, quien fue titular por primera vez en el torneo el domingo pasado ante San Lorenzo, destacó que “el grupo está unido” y se mostró optimista para lo que viene en el resto de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En conferencia de prensa, Bustos resaltó la buena relación entre los futbolistas, lo que hace que las “cosas sean más fáciles y, juegue quien juegue, las energías positivas se sienten y el de afuera desea lo mejor para el que está adentro”.

"Día a día me siento mejor. En lo personal convertir dos goles frente a Colón me ayudó en la confianza. La molestia que tuve ese partido fue solo un golpe, al otro día ya estaba bien", expresó el delantero.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Talleres acumula dos empates consecutivos ante Colón (2-2) y San Lorenzo (0-0) y tendrá un duro compromiso en La Plata ante Estudiantes en busca de recuperar la senda de la victoria el próximo domingo.

En el encuentro ante el ‘Ciclón’, el DT Javier Gandolfi propuso un cambio de esquema y Bustos compartió ataque con Michael Santos. Al respecto opinó que "a veces estamos efectivos los delanteros, contra San Lorenzo me tocó errar y después el "Pelo" (Santos) no pudo con el penal. Es fútbol, aprendemos de los errores".

"No estoy acertado a la hora de tomar una decisión, pero eso lo iré corrigiendo de a poco. No me vuelvo loco. Cuando le toca a un compañero convertir un gol me da la misma felicidad que si lo hiciera yo", aseguró Bustos.

Con información de Télam