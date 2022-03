La UEFA se pronunció a favor de presencia sudamericana para la Nations League

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se pronunció a favor del ingreso de seleccionados sudamericanos para la Nations League a partir de 2024.

"No puedo dar demasiados detalles en este momento, pero es factible. Después de la creación de la Nations League, nuestros equipos ya no juegan tantos amistosos. Los equipos grandes extrañan jugar contra Brasil, Argentina y Uruguay, así nos lo dicen. Eso sería algo muy bueno, pero aún no estamos en el punto de compartirlo con el público", dijo Ceferin en diálogo con el portal brasileño Globo.

La Liga de Naciones de la UEFA se organiza desde la temporada 2018/2019 y se realiza cada dos años con seleccionados europeos durante las fechas FIFA.

Las declaraciones del titular de la UEFA confirman la buena relación con Conmebol, dirigida por el paraguayo Alejandro Domínguez, luego de la visita que realizó en enero pasado a Luque, la sede del ente sudamericano.

Por otra parte, Ceferini dijo que el regreso de la Copa Intercontinental es "una posibilidad", pero el calendario conspira contra su vuelta.

"Lo estábamos pensando seriamente hace dos años, pero luego todo se complicó cuando comenzó la pandemia. Por supuesto que sería un juego muy interesante", apuntó el dirigente esloveno.

Con información de Télam