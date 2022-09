"El equipo tiene hambre de gloria", resaltó el volante de Gimnasia Brahian Alemán

El volante uruguayo de Gimnasia y Esgrima La Plata Brahian Alemán expuso que "el equipo tiene hambre de gloria" y que están "obligados a sumar puntos para pelear por el título", al vencer esta noche a Independiente 3 a 1 por la fecha 17 y llegar a lo más alto de la tabla de la LPF.

"El equipo tiene hambre de gloria por eso todo el esfuerzo que se hace para alcanzar la punta del torneo, como lo logramos con este triunfo, aunque habrá que esperar que pasa el lunes con Atlético Tucumán (ante Banfield)", afirmó en declaraciones a la prensa al finalizar el cotejo en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

"Nos supimos recomponer después de que Independiente nos agarró algo dormidos al principio para ponerse en ventaja y después hicimos un muy buen partido", estimó quien fue la figura del espectáculo, por todo su despliegue técnico y brindó las asistencias de los dos primero goles del 'Lobo'.

Con respecto al próximo partido con Newell's Old Boys, el domingo 11 en Rosario, el ex Unión de Santa Fe consideró que "será un rival difícil de enfrentar, pero estamos obligados a sumar puntos hasta el final para pelear por título" de la LPF.

Sobre la determinación de no haber concentrado el plantel para el compromiso con el 'Diablo', en reclamo de haberes y premios no cobrados y que generó varias críticas desde el presidente de la institución, Gabriel Pellegrino, Alemán no quiso polemizar.

"No voy a entrar en ese juego de responder a las críticas, lo que sí digo que esa determinación se tomó en conjunto entre todos los integrantes del plantel y del cuerpo técnico y en la semana resolveremos si continuamos con esa medida", respondió.

Con información de Télam