Boca volvió al triunfo tras la caída en el superclásico con algunas pinceladas del "estilo Almirón"

Boca Juniors derrotó esta tarde a Belgrano, de Córdoba, 2 a 0 por la 16 fecha de la Liga Profesional y volvió a la senda de la victoria, en el que fue el tercer triunfo del entrenador Jorge Almirón en la Bombonera.

Los goles fueron convertidos en el segundo tiempo, a los 3 minutos por Martin Payero y a los 8 por Dario Benedetto.

El "Pipa", que reapareció después de estar desgarrado desde hace 21 días, convirtió su primer gol en esta temporada en la Liga, siendo que el anterior había sido ante Aldosivi el 9 de octubre en la victoria por 2 a 1.

De esta manera el último campeón argentino se repuso de su derrota del domingo pasado en el superclásico ante River Plate, sobre la hora, por 1 a 0, en el que tuvo tres expulsados y dos jugadores que llegaron al límite de tarjetas amarillas.

Más allá de las ausencias, Boca consiguió una justa y clara victoria, porque su actuación fue de menor a mayor, mostró momentos de buen juego en el que se destacaron Luis Advíncula, otra vez en su nueva posición de extremo derecho ofensivo, Cristian Medina como volante central y Payero como interno.

Ante un rival que viene de ascender pero no obstante es una de las sorpresas del torneo, ya que pelea los primeros puestos de la Liga Profesional, la resolución del partido llegó en el arranque del complemento con dos ráfagas goleadoras, la primera con la "necesaria" colaboración del arquero visitante Hernán Losada.

Justamente en los primeros seis minutos nada más de la segunda etapa Boca se puso 2 a 0, un remate fuerte de Payero fuera del área que se le escapó a Losada y una buena jugada colectiva que finalizó con un centro rasante de Advíncula que conectó por el sector izquierdo Benedetto.

De ahí en más fíe todo de los locales, que pudieron aumentar su ventaja ante el "Pirata", que estuvo muy lejos de su nivel.

Claro que para llegar a ese momento en el amanecer del complemento primero transcurrió una etapa inicial que no fue par nada parecida a la segunda, ya que entonces el nivel del juego fue de menor a mayor y eso dependía mas de la evolución en el dominio de los locales ante un Belgrano que esperaba agazapado para meter una contra.

Los primeros 25 minutos de los dirigidos por Jorge Almirón fueron más parecidos al final del ciclo anterior de Hugo Ibarra que al estilo que le quiere dar el nuevo técnico que asumió recién hace un mes.

Boca dominaba el encuentro, pero el "toqueteo" permanente de sus mediocampistas, hoy con Medina de volante central, se quedaba sin profundidad y no lastimaba al equipo cordobés, mientras que los dirigidos por Guillermo Farré insinuaban poder llegar al arco de Sergio "Chiquito" Romero, primero con un cabezazo desviado y luego con un remate fallido del goleador Pablo Vegetti a pocos metros del arco.

Pero una jugada despertó al "xeneize" a los 27 minutos y fue la primera aparición de Benedetto en el encuentro, cuando con pase cruzado habilitó a Sebastián Villa por izquierda y este ejecutó el centro atrás que Payero, solo, rematara alto entrando al área chica.

Fue esa la más clara llegada de Boca en ese tiempo y el golpe de reacción para que del toque intrascendente pasara a la movilidad de Payero y Romero para facilitar las llegadas de Advíncula y el también retornado Frank Fabra.

Boca era más y lo tuvieron Benedetto y Figal de cabeza en el área, pero la red del arco cordobés no se sacudiría hasta el arranque del segundo período.

Ahora, por la 17ma. fecha de la Liga Profesional Boca enfrentará el viernes a Argentinos Juniors en el Diego Maradona desde las 21.30 y Belgrano jugará de local el clásico ante Talleres el próximo domingo desde las 15.30.

- Síntesis -

Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Jorge Figal y Frank Fabra; Luis Advíncula, Martín Payero, Cristian Medina y Oscar Romero; Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Erik Godoy, Nicolás Meriano y Matias Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Goles en el segundo tiempo: 3m. Payero (BO) y 6m. Benedetto (BO).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Gabriel Compagnucci por Rojas (BE), 16m. Esteban Rolón por Romero (BO), 25m. Norberto Briasco por Medina (B); Joaquín Susbielles por Zapelli (BE) y Fabián Bordagaray por Jara (BE), 31m. LuisVázquez por Benedetto (BO), Diego González por Payero (BO) y Agustín Sández por Fabra (BO), 42m. Mariano Miño por Barinaga (BE) e Iván Ortigoza por Sánchez (BE).

Amonestados: Roncaglia y Payero (BO). Meriano (BE).

Cancha: Boca Juniors.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Con información de Télam