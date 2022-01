"Quiero volver a la NBA", avisó Luca Vildoza mientras se recupera de su lesión

El base argentino Luca Vildoza avisó este sábado que quiere "volver" a la NBA, a donde tuvo una breve experiencia en la franquicia de New Yorks Knicks aunque no llegó a sumar minutos por sus lesiones.

"Me estoy preparando para volver a la NBA, mi cabeza está puesta en eso. Quiero volver sea como sea, me quedó la astilla de no poder estar en un equipo NBA y me encantaría estar ahí, sabiendo que es el sueño de muchos chicos; haberme quedado en la puerta me choca. Lo único que necesito es estar sano, después con mis agentes veremos qué es lo mejor", afirmó Vildoza en Uno Contra Uno radio.

"Si bien no pude jugar en un equipo NBA, el haber llegado a la mejor liga del mundo fue tocar el cielo con las manos", continuó el exjugador de Quilmes de Mar del Plata.

El base se encuentra en Mar del Plata realizando la última parte de su recuperación tras la operación a la que debió ser sometido en su pie derecho aunque ya tiene el alta médica y ahora "todo" dependerá de sus "dolores".

"A medida que no me duela el pie le voy a ir sumando actividad. Ahora es cuestión de agarrar fuerza, estuve mucho tiempo con una bota, donde el tendón y el gemelo quedaron como un palito, ahora tengo que moverme, correr con normalidad y eso me genera dolores que antes no estaban, así que voy de a poco", cerró.

Con información de Télam