Banfield pudo volver a ganar de local ante Colón en dinámico espectáculo

Banfield pudo volver esta noche a sumar los tres puntos como local al vencer a Colón de Santa Fe por 2 a 1, en estadio Florencio Sola, por la fecha 18 de la LPF.

Así el equipo del sur del conurbano bonaerense dejó atrás una serie de siete partidos sin imponerse en casa, con cuatro empates y tres derrotas. En cambio, el conjunto santafesino extendió a tres sus caídas en hilera.

Facundo Farías marcó la apertura para Colón en el primer tiempo, pero en el segundo Aarón Quirós y Juan Manuel Cruz dieron vuelta el resultado para el éxito banfileño.

Desde el comienzo del juego el que tomó el predominio fue el dueño de casa en base a la posesión de la pelota y su buena circulación, con lo que generó aproximaciones peligrosas para Ignacio Chicco.

El arquero visitante supo responder ante esas situaciones, en especial ante los remates de media distancia de los volantes locales, como el tiro libre que le conjuró a Jesús Dátolo junto al caño izquierdo de su arco.

De todos modos ese protagonismo a Banfield le resultó estéril por su falta de eficacia en la zona de las definiciones y, peor aún, con sus líneas que se adelantaron en demasía.

Eso lo aprovechó Colón con inteligencia para utilizar los espacios dejados por su rival en la retaguardia para ejecutar una fulminante réplica que la definió Farías con un remate fuerte, bajo y contra el caño derecho de la ciudadela de Facundo Cambeses, a los 15m.

Así, en la primera carga a fondo el 'Sabalero' se puso en ventaja y las acciones se tornaron más equilibradas, con un ida y vuelta intenso.

En ese desarrollo, los de Santa Fe tuvieron dos ocasiones muy propicias desbaratadas por Alejandro Maciel, en la primera, al despejar sobre la línea del arco un cabezazo de Julián Chicco, previo manotazo de Cambeses; y la otra fue aventada por el guardavalla local ante una entrada franca de Ramón Ábila.

Al inicio del complemento, en la primera carga profunda Banfield logró igualar cuando tras una serie de rebotes apareció Quirós para definir con un sutil toque de zurda a la derecha de Ignacio Chicco, en el primer minuto.

Fue la primera conversión del joven lateral izquierdo en primera división, quien más tarde debió ser reemplazado por una fatiga muscular y permitió el debut del uruguayo José Álvarez, proveniente de Montevideo City Torque.

A todo esto, el espectáculo cobró en dinámica por la propuesta de la constante ofensiva de los dos conjuntos en pos de la victoria que tanto necesitaban.

De tanto insistir el que pudo cambiar la historia fue Banfield por medio de un cabezazo del ingresado Cruz al capitalizar un rebote ofrecido por el arquero de la visita, al desviar un cabezazo previo del también ingresado Erik López, a los 34 minutos.

Para colmo de males para Colón, cerca del final perdió a 'Wanchope' Abila, expulsado por doble amonestación ante un reclamo airado al árbitro Ariel Penel.

En la próxima fecha, la 19, Banfield visitará a River Plate, el miércoles próximo a las 19, y el mismo día, pero a las 16.30, Colón recibirá a San Lorenzo.

- Síntesis -

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luis Del Pino Mago y Aarón Quirós; Matías Romero y Alejandro Cabrera; Julián Palacios, Jesús Dátolo y Matías González; Ramiro Enrique. DT: Claudio Vivas.

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado o Agustín Ojeda; Baldomero Perlaza, Julián Chicco o Leonel Picco, Christian Bernardi y Facundo Farías; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Adrián Marini.

Gol en el primer tiempo: 16m Farías (C).

Goles en el segundo tiempo: 1m Quirós (B), 34m Cruz (B).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Juan Cruz por Romero (B), Lautaro Ríos por Dátolo (B) y Leonel Picco por J. Chicco (C); 19m Juan Pablo Álvarez por Perlaza (C); 28m José Álvarez por Quirós (B) y Erik López por González (B); 37m Nicolás Domingo por Palacios (B); 40m Santiago Pierotti por Bernardi (C) y Tomás Sandoval por Farías (C).

Amonestados: Delgado, J. Chicco, Ábila (C).

Incidencia: en el segundo tiempo, 51m expulsado Ábila (C).

Cancha: Banfield.

Árbitro: Ariel Penel.

Con información de Télam