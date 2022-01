Barty, primera australiana finalista en Melbourne tras 42 años

La número 1 del mundo, Ashleigh Barty, se transformó hoy en la primera tenista australiana en avanzar a la final del Abierto de su país en 42 años, al vencer a la estadounidense Madison Keys (51°) 6-1 y 6-3 en 62 minutos.

Barty, de 25 años, repitió el logro de su compatriota Wendy Turnbull en 1980 y ahora buscará equiparar a Christine O'Neil, última jugadora local que se alzó con el título en 1978.

"Sinceramente es increíble. Estoy feliz de jugar mi mejor tenis aquí", declaró la número 1 que ya tiene dos torneos de Grand Slam en su haber: Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021.

Su primera final en el Aus Open será ante la estadounidense Danielle Collins, número 30 del mundo, quien superó en semis a la polaca Iga Swiatek (9°) 6-4 y 6-1.

"No podría estar más feliz. El camino no fue fácil, tantos años de trabajo... ¡Esto no sucede así como así!", afirmó la estadounidense, que desde el lunes formará parte por primera vez del top ten del ranking WTA.

Barty aventaja a la estadounidense 3 a 1 en el historial de enfrentamientos. En 2019 se impuso en Madrid y Roland Garros y en 2020 en Adelaida, donde al año siguiente Collins obtuvo su única victoria.

Con información de Télam