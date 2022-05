Batalla puede ganar la pulseada y ser arquero titular en San Lorenzo

Augusto Batalla fue probado hoy y podría ganar la pulseada para convertirse en el arquero titular de San Lorenzo, que este sábado se enfrentará a Independiente, en uno de los clásicos que comprende el programa de la fecha inicial del torneo de la Liga Profesional (LPF) de fútbol.

En la práctica de fútbol de la jornada, en la Ciudad Deportiva, el técnico azulgrana, Rubén Insúa, apostó por el ingreso del exguardavallas de River Plate postergando al experimentado mendocino Sebastián Torrico al conjunto alternativo.

Además, el nuevo entrenador del elenco de Boedo delineó un bloque defensivo con cinco nombres, mientras que para el ataque eligió a Ezequiel Cerutti y al paraguayo Adam Bareiro.

La alineación con la que ensayó el DT Insúa comprendió a Batalla; Jalil Elías, Francisco Flores, Federico Gattoni, Cristian Zapata y Nicolás Fernández Mercau; Néstor Ortigoza, Siro Rosané y Agustín Martegani; Cerutti y Bareiro.

El lateral derecho Agustín Giay no estará disponible, pues viajó con el seleccionado argentino Sub '20 a Toulon para disputar un certamen internacional, mientras que los atacantes Malcom Braida y Nicolás 'Uvita' Fernández no están plenamente recuperados de sendas molestias y no serían arriesgados.

En el rubro incorporaciones, la entidad resolvió dar por concluidas las negociaciones para 'repatriar' al uruguayo Martín Cauteruccio, por la cantidad de trabas que impuso Aldosivi de Mar del Plata, mientras que el nuevo nombre que apareció en el radar es el de Ezequiel Bullaude, actualmente en Godoy Cruz de Mendoza.

San Lorenzo e Independiente se medirán este sábado, a partir de las 14.00, en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores, con el arbitraje de Andrés Merlos.

Con información de Télam