Tigre y Atlético firman un deslucido empate en Victoria

Tigre y Atlético Tucumán ofrecieron esta noche un empate sin goles, de bajo nivel futbolístico, en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, por la 17ma. fecha de la Liga Profesional (LPF).

Los rostros de los futbolistas de uno y otro equipo reflejaron la mutua preocupación por la deslucida noche, aunque el punto haya sido más valorado por el conjunto visitante.

Atlético, que llegaba de una eliminación en la Copa Argentina ante Estudiante de Río Cuarto, de la Primera Nacional, sumó un punto que suturó la herida de tres derrotas consecutivas.

De todos modos, no le alcanzó para mejorar su campaña en la Liga (2-9-6) ya que se encuentra entre los cuatro peores equipos con 15 puntos, sólo por encima de Banfield, Arsenal y Unión de Santa Fe.

Tigre acumuló su cuarto partido sin ganar en el torneo argentino y ahora se concentrará en el compromiso del miércoles ante Deportes Tolima de Colombia, de local, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

= Síntesis =

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Agustín Cardozo, Lucas Menossi, Cristian Zabala y Alexis Castro; Facundo Colidio y Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Bautista Kociubinski, Francisco Di Franco y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Brian Guille por Coronel y Guillermo Acosta por Di Franco (AT); 20m. Aaron Molinas por Zabala y Blas Armoa por Castro (T); 37m. Cristina Menéndez por Ruiz Rodríguez (AT); 40m. Tomás Badaloni por Menossi y Lautaro Montoya por Prietto (T); 43m. Yonathan Cabral por Tesuri (AT) y 44m. Agustín Obando por Colidio (T).

Incidencia en el segundo tiempo:

Amonestados: Tesuri y Di Franco (AT).

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Tigre.

Con información de Télam