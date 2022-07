Atlético Madrid se retira del mercado de pases y descarta negociación por Cristiano Ronaldo

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, se retiró del marcado de pases con la llegada del también argentino Nahuel Molina y descartó por completo cualquier negociación por el portugués Cristiano Ronaldo, según lo anunció hoy el presidente del club, Enrique Cerezo.

"Con la llegada de Nahuel Molina la secretaría técnica ha conseguido la última pieza que faltaba. Repito, amigos periodistas, la última pieza que buscábamos", dijo el presidente Enrique Cerezo haciendo alusión a la llegada del argentino del Udinese italiano a cambio de 20 millones de euros.

Ante el rumor de la llegada de Cristiano Ronaldo al equipo "Colchonero", Cerezo no dejó lugar para dudas: "No sé quién inventó esa historia. Los rumores son rumores y deben quedarse donde están, porque si siguen aumentando, parecerá que son reales, y no lo son"

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la presentación de Molina, que se llevó a cabo en el Wanda Metropolitano, el directivo del Atletico aseguró que no llegarán más jugadores al equipo en las próximas semanas, acabando con las esperanzas del lusitano de volver a Madrid, señaló AS.

Atlético de Madrid se quedará con el francés Antoine Griezmann, el brasileño Mattheus Cunha y el argentino Angel Correa en la delantera, ya que Álvaro Morata podría salir del equipo en las próximas semanas, aunque no habría ningún equipo interesado en ficharlo hasta el momento.

El Atlético, que tiene además de los mencionados Simeone y Molina, a dos integrantes del seleccionado argentino, Rodrigo De Paul y Angel Correa, sumó también a Samuel Lino -aunque lo cedió a préstamo al Valencia-, defensor brasileño del Gil Vicente de Portugal, y al mediocampista belga Axel Weitsel, del Borussia Dortmund alemán.

Con información de Télam