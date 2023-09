"Guede es el que más posibilidades tiene de remplazar a Milito", dijo presidente de Argentinos

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina anunció hoy que Pablo Guede "es el entrenador que más posibilidades tiene de ser el sucesor de Gabriel Milito y por eso se están ultimando los detalles de su contrato", algo que de resolverse en las próximas horas permitirá que el equipo de La Paternal tenga nuevo director técnico después del interregno por la fecha FIFA.

"La verdad que no me imaginaba que Milito se fura a ir ahora, porque básicamente teníamos el objetivo claro de salir campeones, pero Gabriel es un técnico al que le cuesta convivir con la derrota después de todo lo maravilloso que vivió como jugador en ese Barcelona fantástico. Por eso para él, quedar afuera de la Copa Argentina fue muy duro", le dijo Malaspina a DSports.

"Y además, después del partido que perdimos con Arsenal por la Copa de la Liga nos avisó que había tenido un pico stress. que no tenía más fuerzas y no me quería hacer perder el tiempo. Obviamente Intentamos convencerlo de que siguiera, pero la decisión estaba muy firme", explicó.

Malaspina contó que Milito le auguró que "el próximo entrenador va a poder coronar todo lo que se armó en este tiempo. Hablamos, pero no pude darle vuelta la decisión, así que solamente me quedó agradecerle por todo lo que hizo".

"Por eso ahora tenemos que mirar para delante, y en ese punto es que Pablo Guede es el entrenador que más posibilidades tiene de remplazarlo. Todavía estamos cerrando algunos detalles", anunció Malaspina.

Guede, de 48 años, comenzó su carrera como entrenador en El Palo (España) y luego dirigió a Nueva Chicago, Palestino, San Lorenzo, Colo-Colo (fue campeón chileno), Al Ahli, de Qatar, Monarcas Morelia, Tijuana y Necaxa, de México, y Málaga, de España.

Justamente en Málaga, su último equipo, realizó Guede una pésima performance, ya que dirigió solamente 15 partidos de los que ganó tres, empató la misma cantidad y perdió nada menos que nueve, lo que provocó su destitución, algo que ocurrió hace ya un año, en septiembre del 2022. Desde entonces no volvió a trabajar. Su estilo de fútbol bien enfocado en el pulcro manejo de balón responde al que es tradicional en Argentinos.

Con información de Télam