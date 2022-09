Socios e ídolos de El Porvenir marchan para pedir la salida del presidente Merelas

Dirigentes opositores, socios e ídolos de El Porvenir, como Alberto "Beto" Pascutti y Carmelo Villalba, se movilizarán el domingo próximo a la sede social del club para reclamar la renuncia de Enrique Merelas, quien preside la institución desde hace 40 años.

La cita será el domingo 25 de septiembre a las 17, en Blanco Encalada e Hipólito Yrigoyen (exPavón), el la localidad bonaerense de Gerli, para exigir la renuncia de Merelas y la realización de elecciones “limpias y democráticas”, según señala la convocatoria.

El exárbitro Rubén Pascualino, otro de los convocantes, agregó asimismo que el “club va a ser intervenido” por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, debido a la denuncia de elecciones fraudulentas y viciadas de nulidad realizada por decenas de socios del "Porve", cuyo equipo de fútbol -que supo ser animador de la B Nacional- está la Primera C y con mucho riesgo de descender.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Hay que reempadronar a mucha gente que fue expulsada y volver a refundar el club. Tenemos un proyecto con profesionales para hacerlo. Hoy El Porvenir solo tiene deudas, juicios y habrá que arrancar de cero", dijo Pascualino al portal Deportes del Sur.

Los socios denunciaron que el club albinegro está casi descendido a la Primera D y con un "panorama político, social y económico preocupante".

"La situación es crítica en todo sentido. Estamos a un paso de la Primera D, es una vergüenza y la consecuencia de un desgobierno absoluto. Merelas es un hombre que desde 2016 viene resistiendo en el cargo contra la voluntad de los socios. Hoy es un usurpador. Y lo queremos llevar a juicio oral por un balance de 2015 en donde faltaron 7 millones de pesos", dijo Pascualino, quien integra el Frente para la Recuperación Histórica e Institucional del Club El Porvenir.

"La democracia no existe en El Porvenir. En diciembre debería haber cambio de autoridades. Pero ellos hacen elecciones entre ellos mismos: no dejan asociar gente y a todo el que está en contra de su mandato, lo echan del club", detalló.

"No te dejan pagar la cuota y a los tres meses te echan. Hoy El Porvenir es un country manejado por la familia Merelas. En 40 años hubo una sola elección, en las demás se presentaba él solo. Ahora quiere hacerlas el 18 de diciembre, que es el día de la final del Mundial. Merelas hace todo así, a él no le interesan los socios. Y sin socios, un club no existe", concluyó Pacualino.

Con información de Télam