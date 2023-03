Scaloni convocó a todo el plantel campeón del mundo y a algunas sorpresas como Garnacho

El capitán Lionel Messi encabeza la lista de citados por el DT Lionel Scaloni para el seleccionado campeón del mundo de Argentina que asumirá una doble fecha FIFA como local el 23 y 28 de marzo, ante Panamá y Curazao, en un plantel con algunos nuevos convocados como el juvenil Alejandro Garnacho.

El primer amistoso será contra Panamá el jueves 23 de marzo en el Estadio Más Monumental y cinco días más tarde, el martes 28, el plantel se trasladará hasta Santiago del Estero para enfrentar a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de esa provincia.

La presencia de Messi y los demás campeones mundiales para los amistosos de marzo, en los que la Argentina estrenará el título y lo festejará frente a sus hinchas, era cantada. Inclusive figura Alejandro "Papu" Gómez, quien fue operado recientemente de su tobillo, no volvió a entrenarse con el Sevilla y no está en condiciones de jugar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A los 26 campeones en Qatar 2022 se suman otros nueve jugadores entre los que sobresalen los juveniles Alejandro Garnacho, de gran presente en el Manchester United, Máximo Perrone, quien en este mercado de pases fue transferido de Vélez al Manchester City con 20 años y Facundo Buonanotte (18 años, llegó al Brighton and Hove), todos de la poderosa Premier League inglesa.

Garnacho nació en Madrid e inclusive jugó para el seleccionado Sub 17 español, pero sus raíces argentinas le permiten optar por la camiseta albiceleste. El atacante de 18 años, de madre argentina y que hizo inferiores en Getafe y Atlético de Madrid, se convirtió en una pieza importante dentro del United y en las últimas horas celebró la obtención de la Copa de la Liga de Inglaterra con la bandera argentina en sus hombros.

En la lista de Scaloni, nombrado mejor DT del mundo en los premios The Best, también están dos de los tres futbolistas que por lesión se quedaron a último momento afuera del último Mundial como Nicolás González y Giovani Lo Celso. En cambio no fue convocado el delantero tucumano Joaquín Correa, quien arrastra una lesión en una rodilla.

El "Tucu" Correa quedó desafectado de Qatar por lesión cuando ya había viajado al país de Medio Oriente con la Selección y hasta participó en el partido preparatorio ante Emiratos Árabes Unidos con un gol. Desde aquel encuentro, el atacante de Inter no volvió a jugar de manera oficial por la molestia que padece, que lo obliga constantemente a viajar a Sevilla para realizarse un tratamiento especial.

Valentín Carboni (17 años, del Inter de Milán), Lautaro Blanco (Elche), Nehuén Pérez (Udinese) y Emiliano Buendía (Aston Villa) completan la lista de Scaloni.

La nómina completa de los citados por el DT campeón del mundo para la ventana FIFA de marzo es la siguiente:

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian "Cuti" Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Juan Foyth (Villarreal) y Lautaro Blanco (Elche).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlanta United), Máximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Carboni (Inter).

Delanteros: Lionel Messi (París Saint-Germain), Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Ángel Correa (Atlético Madrid), Alejandro "Papu" Gómez (Sevilla), Alejandro Garnacho (Manchester United) y Nicolás González (Fiorentina).

Con información de Télam