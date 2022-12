Oscar Opazo, sobre la final de la Supercopa Internacional ante Boca: "Intentaremos ganarla"

El defensor chileno Oscar Opazo, primera incorporación de Racing en el actual mercado de pases, aseguró que su equipo intentará "ganar" la Supercopa Internacional 2022 ante Boca Juniors, a disputarse el próximo viernes 20 de enero en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

"Tenemos la final contra Boca e intentaremos ganarla. Voy a dar el máximo y sueño con darle alegría a la gente de Racing", declaró el futbolista trasandino en rueda de prensa tras la práctica matutina sobre el partido, que tendrá validez oficial.

Opazo, de último paso por Colo Colo de Chile, aseguró que va a hacer "su propia historia" en referencia a que ocupará la vacante de su compatriota Eugenio Mena, uno de los futbolistas más queridos por los hinchas del club en los últimos años.

"Vengo a hacer mi propia historia, no a reemplazar a Mena. Soy amigo de él y me dijo que venga a ser feliz que me iban a tratar bien", dijo.

"Puedo manejarme por los dos laterales. Jugué mucho tiempo por el sector izquierdo y derecho", expresó sobre sus cualidades como jugador.

"Quiero hacer la mejor Copa Libertadores posible con Racing", concluyó sobre su deseo de dejar una buena imagen en la competición más importante del continente.

Con respecto a los posibles refuerzos (tras las llegadas de Opazo y Maximiliano Moralez), la dirigencia de Racing continúa con las negociaciones para contratar al mediocampista Juan Nardoni, de Unión de Santa Fe.

Desde la institución de Avellaneda, con el aval del manager Ruben Capria y el técnico Fernando Gago, se hizo una oferta para quedarse con el 70% del pase del futbolista del "Tatengue".

El entrenamiento, en tanto, comenzó con tareas en el gimnasio del club y luego, en el Predio Tita Mattiussi, hubo trabajos físicos, rondos de posesión, circuitos de pase y enfrentamientos con definición, además de fútbol en espacios reducidos.

El plantel "albiceleste" volverá a los entrenamientos mañana desde las 9, a puertas cerradas para los medios de comunicación, para continuar con la puesta a puesta en la pretemporada.

Con información de Télam