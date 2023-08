Newell's quedó afuera de la Copa Sudamericana tras empatar con Corinthians

Newell's empató sin goles esta noche como local con Corinthians, de Brasil y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, en un emotivo encuentro jugado en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario.

El conjunto brasileño había vencido 2-1 en el partido de ida, jugado en el estadio Corinthians Arena, de San Pablo.

Newell's jugó mejor en el primer tiempo, en el que dispuso de mayor tiempo la pelota y, sobre todo, de varias llegadas claras, en especial a través de cuatro cabezazos desde posiciones de gol, que salieron desviados o fueron contenidos por el arquero Cassio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Newell's avisó a los 5 minutos con un gran taco de Recalde hacia Ferreira, quien pateó desde la derecha y la pelota pasó cerca del segundo palo y al minuto siguiente con un córner de Ferreria a Iván Gómez, quien cabeceó solo en el segundo palo y la tiró afuera.

Corinthians, que es un equipo con la pelota y otro cuando debe defenderse, salió del encierro cuando pudo tocar en el medio y a los 12 minutos avisó con un buen derechazo de Ruan desde fuera del área que Hoyos salvó al córner.

En la segunda mitad del primer tiempo alternaron la tenencia de la pelota, pero Newell's tuvo las situaciones más claras, como un cabezazo de Velázquez a las manos del arquero a los 23 minutos, un zurdazo de Sforza bien atajado por Cassio a los 45 y otro testazo de Velázquez cerca del travesaño, en el descuento.

El complemento fue más parejo, con un Newell's que tuvo más la pelota pero al que le costó llegar con peligro, al extremo que la primera llegada clara fue un cabezazo desviado del delantero visitante Yuri Alberto, que entró solo en un tiro libre de Bidu desde la izquierda, a los 12 minutos, y un derechazo apenas desviado del mismo delantero, con Ángel Romero solo por la izqueirda, a los 20 minutos.

Newell's dilapidó sus dos mejores chances a los 36 minutos cuando Martino la recibió solo en el medio del área, pero su derechazo fue salvado en gran forma por el experimentado Fabio Santos y en el último minuto cuando Ortiz no alcanzó a conectar un córner de Aguirre desde la izquierda, que picó en el área chica y cruzó todo el arco.

- Síntesis -

Newell's: Lucas Hoyos; Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Guillermo Ortiz: Armando Méndez, Iván Gómez, Juan Sforza y Ángelo Martino, Cristian Ferreira y Guillermo Balzi; y Jorge Recalde. DT: Gabriel Heinze.

Corinthians: Cassio; Bruno Méndez, Gil, Caetano y Matheus Bidu; Ruan Oliveira, Maycon, Fausto Vera y Adson y Wesley; y Yuri Alberto. DT: Wanderlei Luxemburgo.

Cambios en el segundo tiempo: 13' Brian Aguirre por Balzi (N); 14' Fabio Santos por Matheus Bidu (C) y Ángel Romero por Wesley (C); 31' Ramiro Sordo por Glavinovich (N); Giuliano por Ruan Oliveira (C), Felipe Augusto por Yuri Alberto (C) y Fagner por Adson (C); 39' Jeremías Pérez Tica por Martino (N), Marcos Portillo por Iván Gómez (N) y Djorkaeff Reasco por Recalde (N).

Amonestados: Iván Gómez, Glavinovich, Ferreira y Sordo (N). Fagner (C).

Cancha: Newell's

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Con información de Télam