Kudelka criticó con dureza a Demichelis en una comparación con Gallardo

El DT de Lanús, Frank Kudelka, criticó hoy con dureza a su colega de River, Martín Demichelis, por sus declaraciones luego del triunfo 2-0 del club de Núñez, el sábado pasado, y lo comparó con Marcelo Gallardo, su antecesor.

"A Demichelis no lo saludé porque no lo vi. Estábamos a la misma distancia para saludarnos. Su antecesor, un señor, el señor Marcelo Gallardo, lleno de títulos, que ganó todo, acortaba las distancias porque los entrenadores que lo enfrentábamos queríamos ese partido para saludarlo", dijo Kudelka a ESPN.

"Gallardo no se sentía en un trono donde había que generarle pleitesía, él venía a saludarnos", agregó el DT de Lanús.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De esta manera, Kudelka salió al cruce de Demichelis, quien después del triunfo en la "Fortaleza granate" se quejó por la falta de aire acondicionado en el vestuario y la ausencia de saludo por parte del entrenador rival.

"Aquellos de nosotros, que casi nunca vamos a dirigir a River, y tantos otros entrenadores de Argentina y del mundo que quieren y nunca llegarán a ese lugar, entendemos a esa gente que lo logra, como este entrenador, que ocupa un lugar de privilegio en el cual hay que estar acorde, y no hablar de la gente que no se conoce", continuó Kudelka.

"Me duele mucho, no es enojo. Varias veces tuve acciones emocionalmente incorrectas como la expulsión del otro día, pero jamás dejo de saludar a nadie", indicó el ex DT de Huracán y Talleres.

El entrenador de Lanús también dijo que River jugó "muy a la defensiva" el sábado pasado: "Nos sorprendió cómo jugó River. Elaboramos una estrategia pensando en que nos iban a presionar alto y no se dio. Nos confundió. Tácticamente nos sorprendieron y les dio rédito".

Con información de Télam