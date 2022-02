Jorge Morel: "No dudé en venir, Estudiantes es un grande de Argentina"

El paraguayo Jorge Morel, la séptima incorporación de Estudiantes de La Plata para esta temporada, tomó contacto con la prensa este martes en el Country Club de City Bell y aseguró que no dudó en firmar con el Pincha porque "es un grande de Argentina".

"Cuando mi representante me dijo que Estudiantes estaba interesado en mí, no dudé, porque es un grande de Argentina. Encima tiene varios torneos por delante, entre ellos la Libertadores. Y eso me va a ayudar mucho también", dijo el volante central de la selección paraguaya que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Morel, de 24 años, se inició en Guaraní de Asunción, dueño de su pase, jugó el semestre pasado en Lanús y firmó a préstamo hasta diciembre de este año. También jugó en las selecciones nacionales sub 17 y sub 20.

"Las primeras sensaciones son muy buenas. Vengo de una buena pretemporada y si el profe (el técnico Ricardo Zielinski) me necesita estoy para el sábado. El sabe lo que puedo aportar y lo que puedo darle al equipo, sabe que soy bueno defensivamente y dependerá de él si me pone o no. Vine para que el grupo crezca", subrayó.

"El grupo me recibió muy bien. Tienen una manera de trabajar diferente a la que venía trabajando y estoy tratando de adaptarme, siempre intentando dar lo mejor. Soy de meter mucho y dejar todo en cada pelota, en cada partido, y la actitud no la negocio", añadió.

Por último, remarcó que "la idea es mantenernos arriba. Estudiantes siempre pelea los torneos y la intención es seguir por ese camino. Vengo a aportar como todos mis compatriotas que pasaron por el club y buscaré dejar algo".

Estudiantes sumó también para esta temporada a ​Mauro Boselli (libre de Cerro Porteño), Hernán Toledo (libre de Maldonado de Uruguay), Emmanuel Mas (libre de Orlando City), Emanuel Beltrán (a préstamo de Cerro Largo de Uruguay), Ezequiel Muñoz (libre de Independiente) y Nelson Deossa (a préstamo de Huila de Colombia).

El equipo platense, que integra la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, debutará el próximo sábado, a las 21,30, ante Independiente, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Con información de Télam