Independiente acelera para intentar cerrar a Elías Gómez

Independiente acelerará durante la semana las gestiones para tratar de cerrar la llegada del lateral Elías Gómez, quien no será tenido en cuenta por el DT Gabriel Milito en Argentinos Juniors.

La entidad de Avellaneda, inhibida todavía de efectuar contrataciones a partir de múltiples deudas que mantiene con otros clubes o futbolistas, quiere empezar a reforzar al equipo que conduce el entrenador Eduardo Domínguez.

Por este motivo, el ‘Rojo’ le formulará un ofrecimiento concreto al marcador Gómez, de 27 años y oriundo de la localidad de Granadero Baigorria.

Lo cierto es que para llevarse al exjugador de Rosario Central, el club de Avellaneda necesitará negociar con su par de La Paternal.

En principio, el presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, había manifestado su intención de “no ceder a préstamo” al jugador y sí estaba de acuerdo en “transferir aunque sea un porcentaje del pase”.

“Una posibilidad sería comprar el 80 por ciento del pase en 2 millones de dólares” le advirtió a Télam un allegado a la negociación.

Pero el impedimento estribaría en el hecho de que “Argentinos quiere la plata al contado e Independiente pretende pagar en cuotas. Allí estaría el punto discordante”, remarcó el vocero consultado.

En tanto, el delantero de Brown de Adrogué, Facundo Bruera, fue ofrecido en las últimas horas y la CD de la entidad ‘roja’, junto al cuerpo técnico, evalúa la chance de sumarlo o no a la nómina.

El atacante platense, de 23 años, resultó uno de los principales goleadores de la Primera Nacional durante la temporada 2021, al marcar 15 tantos, quedando solamente por debajo de Pablo Magnín (Tigre) con 22 y Pablo Vegetti (Belgrano de Córdoba), con 16.

Hasta el momento, Independiente solamente acordó de palabra la llegada del delantero Damián Batallini (ex Argentinos Juniors), aunque la operación no será oficializada hasta tanto el club de Avellaneda no levante la inhibición.

Con información de Télam