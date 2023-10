Flandria descendió a Primera B; Almagro y San Telmo jugarán un desempate para evitar la promoción

Flandria descendió a la Primera B, luego del empate en su cancha ante San Martín de San Juan 1 a 1, en partido por la trigésimo octava y última fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional de fútbol, que se disputó íntegramente esta tarde.

Por su parte, Almagro y San Telmo jugarán un desempate para ver cuál de los dos promociona con Tristán Suárez por el tercer retroceso de categoría y en la que Almirante Brown se clasificó para la final por el ascenso a la Liga Profesional ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

El estadio Carlos V de Jáuregui fue escenario en el último minuto de un desenlace inesperado, ya que San Martín de San Juan le empató a Flandria 1 a 1, lo mandó al descenso y se clasificó para el torneo reducido por la segunda promoción a la Liga Profesional para la próxima temporada.

Flandria se imponía por el gol de Marcos Rivadero, a los 36 minutos del segundo tiempo, tanto que le permitía salvar la categoría, pero el "Santo" sanjuanino lo igualó por intermedio de Augusto Aguirre, a los 48 de ese mismo período. En el mismo momento, San Telmo marcaba el segundo gol de la victoria como visitante ante Deportivo Morón, evitaba el descenso directo y mandaba a la B al "Canario".

Flandria concluyó con 34 unidades, quedó último y se ubicó a 3 de San Telmo y Almagro; por su parte, San Martín finalizó con 53 puntos y se metió entre los equipos que lucharán el segundo ascenso.

En el Nuevo Francisco Urbano, de Morón, San Telmo produjo el milagro y con una anotación "in extremis", ganó por 2 a 1, logró un desempate con Almagro y dejó afuera del reducido al "Gallito".

Benjamín Giménez (12m. ST) puso en ventaja al "Candombero", lo empató Ezequiel Rescaldani (26m. ST), para Morón, y Héctor González (48m. ST) le dió el triunfo a San Telmo y la chance de jugar un desempate frente a Almagro para evitar el descenso directo.

Precisamente, Almagro cayó en Santiago del Estero frente a Atlético Güemes por 1 a 0, por el gol de Iván Maggi (35m. ST) y tendrá que jugar un desempate ante San Telmo.

El "Tricolor" se quedó con 37 puntos, fue alcanzado por San Telmo y deberá jugar un desempate. El que gane mantendrá la categoría y el que pierda tendrá que jugar un encuentro ante Tristán Suárez, anteúltimo de la zona B, para definir el tercer descenso a la Primera B.

Pese al triunfo, Güemes se quedó afuera del reducido por diferencia de goles, debido al triunfo sobre la hora de Defensores de Belgrano en su estadio contra San Martín de Tucumán por 2 a 1.

Pío Bonacci (28m. PT) puso en ventaja a los tucumanos, pero sobre el final del cotejo, "Defe" lo dio vuelta gracias a los tantos de Nicolás Benegas (36m. ST), de tiro penal, y Rodrigo Moreira (45m. ST).

San Martín quedó tercero en la zona, detrás de Almirante Brown y Agropecuario Argentino de Carlos Casares; mientras que el "Dragón" del Bajo Belgrano concluyó quinto.

Almirante Brown superó en su estadio de Isidro Casanova a Temperley por 2 a 0, por los tantos de Leandro Guzmán (43m. PT) y José Luis Escurra (25m. ST) y se quedó con la zona, al aprovechar el empate de Agropecuario en Paraná 1 a 1 frente a Patronato.

Temperley concluyó el encuentro con 9 futbolistas por las expulsiones de Nicolás Demartini (45m. ST y Gastón Bojanich (1m. ST). De todos modos, pese a la derrota, el "Gasolero" se clasificó para el reducido.

En el Presbítero Grella de la capital entrerriana, Agropecuario, que de ganar se hubiera quedado con la zona, igualó con Patronato en un tanto y terminó segundo. Mauricio Asenjo (36m. PT) adelantó al conjunto de Carlos Casares, que dominó claramente en la primera etapa, pero Lautaro Geminiani (46m. PT) se lo empató en la última de esa etapa y, en la parte final, el conjunto bonaerense ya no fue el mismo y se quedó sin final.

Los otros resultados de la fecha fueron los siguientes:

Estudiantes de Río Cuarto 1 (Guillermo Villalba) - Nueva Chicago 2 (Evelio Cardozo y Tobías Ostchega).

Gimnasia y Esgrima de Mendoza 5 ( Rodrigo Castro, Nicolás Romano, Agustín Herrera, Matías Nouet y Santiago López García).

Alvarado de Mar del Plata 4 (Mauro Albertengo, José Luis Fernández, Lucas Rebecchi -2-) - Defensores Unidos de Zárate (Pablo Despósito y Franco Lonardi).

Tuvo fecha libre All Boys.

Almirante Brown jugará la final por el primer ascenso ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los clasificados para el reducido por el segundo ascenso por la Zona A son Agropecuario de Carlos Casares, San Martín de Tucumán, Estudiantes de Río Cuarto, Defensores de Belgrano, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, San Martín de San Juan y Temperley.

Almagro y San Telmo jugarán un desempate para evitar la promoción ante Tristán Suárez.

Flandria descendió a la Primera B.

Los cruces de la primera fase del reducido por el segundo ascenso serán:

Agropecuario vs. Ferro Carril Oeste, Chacarita Juniors vs. Temperley, San Martín de Tucumán vs. Deportivo

Riestra, Deportivo Maipú vs. San Martín de San Juan, Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Mitre de Santiago del Estero, Quilmes vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Atlético de Rafaela vs. Defensores de Belgrano.

La primera fase del reducido será a partido único en el estadio primer equipo mencionado y, si terminara empatado, pasará a la segunda instancia el conjunto local por mejor ubicación en la tabla general.

Posiciones: Almirante Brown (*) 61 unidades; Agropecuario (+) 59; San Martín de Tucumán (+)56; Estudiantes de Río Cuarto (+) 55; Defensores de Belgrano (+), Gimnasia de Mendoza (+), San Martín de San Juan (+), Temperley(+), Güemes y Deportivo Morón 53; Nueva Chicago 52; Defensores Unidos 47; Alvarado 44; Patronato y All Boys 42; Brown de Puerto Madryn 38; Almagro 3 (1) y San Telmo (1) 37; y Flandria (-) 34.

(*) Jugará la final ante Independiente Rivadavia.

(+) Jugarán el reducido por el segundo ascenso.

(1) Jugarán un desempate para evitar la promoción contra Tristán Suárez.

(-) Descendió a la Primera B.

Con información de Télam