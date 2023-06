Estudiantes de Río Cuarto recibe a Temperley en el inicio la 21ra. fecha de la B Nacional

Estudiantes de Río Cuarto, con el debut de Iván Delfino como entrenador, recibirá mañana a Temperley en el arranque de la 21ra. fecha de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará en el Estadio Antonio Candini, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, con el arbitraje de Nelson Sosa y televisado por TyC Sports.

Estudiantes viene de empatar de visita ante San Martín de Tucumán con la interina conducción de Seferino Flores, tras el alejamiento de Marcelo Flores y antes del debut de Delfino.

Temperley, con José María Bianco como DT, hace cinco jornadas que no gana, con tres empates y dos derrotas. Por ahora, con 28 unidades, el "Gasolero" está ingresando al reducido por el segundo acceso, mientras Estudiantes apenas reúne 20 unidades.

La fecha se completará de la siguiente forma:

- Zona A, fecha 21ra -

. Sábado a las 19:00: Deportivo Morón-Agropecuario de Carlos Casares (TyC)

. Sábado a las 19.00: Alvarado de Mar del Plata-Flandria (en el estadio José M. Minella)

. Domingo a las 13.10: Patronato de Paraná-Defensores Unidos de Zárate (TyC).

, Domingo a las 15.00: Defensores de Belgrano-San Telmo

. Domingo a las 15.10: Gimnasia de Mendoza-San Martín de San Juan (TyC)

. Domingo a las 15.30: Güemes de Santiago del Estero-Brown de Puerto Madryn.

. Domingo a las 19.10; All Boys-San Martín de Tucumán (TyC)

. Lunes a las 15.00: Almirante Brown-Almagro (TyC).

. Libre: Nueva Chicago

- Zona B, fecha 18va.-

. Sábado a las 15.00: Tristán Suárez-Atlético de Rafaela

. Sábado a las 15:05: Chacarita Juniors-Deportivo Madryn (TyC)

. Sábado a las 17:05 Independiente Rivadavia Mendoza-Aldosivi (TyC)

. Domingo a las 15.30: Mitre de Santiago del Estero-Villa Dálmine

. Domingo a las 17.10: Ferro-Gimnasia de Jujuy (TyC)

. Lunes a las 15.00, Deportivo Riestra-Quilmes (DirecTV)

. Lunes a las 15.30: Atlanta-Estudiantes de Buenos Aires

. Lunes a las 16.30: Chaco For Ever-Deportivo Maipú de Mendoza

. Lunes a las 19.00: Racing de Córdoba-Brown de Adrogué.

+ Posiciones +

. Zona A: Agropecuario 35 puntos; San Martín (SJ) y Def. Unidos 31; San Martín (T) 30; Almirante Brown, Nueva Chicago, Gimnasia (M) y Temperley 28; Deportivo Morón 26; Patronato, Defensores de Belgrano, Brown (PM), San Telmo y Güemes 22; Almagro y Alvarado 21; Estudiantes (RC) y All Boys 20; Flandria 19.

. Zona B: Independiente Rivadavia 34; Deportivo Maipú 33; Chacarita 32; Quilmes 27, Atlético Rafaela 26 y Mitre (SdE) 26, Gimnasia (J) 25; Ferro y Brown (A) 24; Riestra 22 y Estudiantes (BA) 22; Deportivo Madryn y Atlanta 21; Aldosivi 19; Racing (C) 18; Tristán Suarez 15; Villa Dálmine 14;Chaco For Ever 13.

