El triunfo de dos duplas argentinas marcó el comienzo del Mendoza Premier Padel

El triunfo de dos parejas argentinas marcó hoy la apertura del cuadro principal del Mendoza Premier Padel P1 Visit Argentina por los 64avos. de final en el Aconcagua Arena, cuarta fecha del circuito Premier Padel -tras los certámenes de Qatar, Roma y Madrid-, que reparte 300.000 euros en premios y 1000 puntos para el ránking de la Federación Internacional.

Las dos duplas argentinas que ganaron en esta jornada de apertura fueron las surgidos de la qually (clasificación), Facundo Rodrigo Luis López-Juan Ignacio Rubini, que superaron al italiano Emiliano Martin Iriart y al español Carlos Pérez Cabeza por 7-6 y 6-4; mientras que los Wild Card Francisco Britos y Mauricio Alejandro Rivero le ganaron a los españoles José Carlos Gaspar y José María Mouliaa por 6-2, 4-6 y 6-2.

Otro argentino, Alex Chozas, en pareja con el español Álvaro Cepero le ganaron a la dupla Jeremy Scatena (Francia)-Toni Bueno (España) 6-4, 3-6, 6-1

Por su parte, Nicolás Suescun (Italia)-Sergio Alba Sánchez (España) eliminaron a los argentinos surgidos de la clasificación [Q] Matías González Galán-Luciano Puppo 6-4, 1-6. 6-2.

En los otros partidos disputados hoy: Facundo Domínguez (Italia)- Marc Quilez (España) a Álvaro Montiel Caruso (España) [Q]-Marcos Córdoba (España) 6-7. 7-6, 6-3; Ruben Rivera (España)- Adrián Mercadal (España) a Julián Américo Di Bene(Italia)-Mauro Agustín Salandro (Italia) 6-3, 6-2; ; [Q] Thomas Leygue (Francia)-Ferran Insa Sotillo (España) a Diego Gil (España)- Ignacio Sager (España) 6-1, 6-4; y Raúl Marcos Durán (España)-Jaime Fermosell (España) a Anton Sans (España)-Teodoro Zapata (España) 6-1, 4-6 y 6-3.

En cuanto a la jornada de mañana, aparece como el partido saliente el que disputarán Gonzalo Alfonso-Juani De Pascual (ARG) ante el bahiense Miguel Lamperti y el ítalo argentino Denis Perino. Otro de los encuentros que levanta expectativa es el de los juveniles Ivo Andenmatten-Felipe Calleja (ARG) ante el chileno Javier Valdés y el español José David Sánchez.

La jornada de mañana, que arrancará a las 12, se completará con los siguientes encuentros: E. Alonso-J. Esbri (España) vs. M. Del Moral-S. Frugoni (Argentina); M. Sánchez Martínez-S. Rolla (Q) (Argentina) vs M. Andornino-J. Manuel Restivo (Q) (Italia); a continuación R. Martínez-A. García (España) vs F. Mouriño-I. Piotto Albornoz (Argentina) ; D. Perino (Italia)-M. Lamperti (Argentina) vs G. Alfonso-J. de Pascual (WC) (Argentina); B. Tison (Francia)-V. Mena (Argentina) vs J. Bautista-J. Díaz Martínez (España); C. Gutiérrez (Argentina)-M. Huete Hernández (España vs D. Guichard-B. Blanque (Q) (Francia); y A. Fernández-P. Cardona (España) vs A. Patiniotis (Francia)-E. Sánchez Chamero (España).

El Mendoza Premier Padel es el único tour que ofrece puntos oficiales de ranking a los jugadores, y los torneos P1 otorgan a los ganadores 1000 puntos. Es el torneo regido por la FIP (Federación Internacional de Padel) y respaldado por Qatar Investments (QSI).

Y el certamen cuenta con la presencia de los mejores jugadores del mundo como Agustín Tapia, Fernando Belasteguín, Martín Di Nenno, Juan Tello, Federico Chingotto, Alejandro Galán, Juan Lebrón, Paquito Navarro, entre otros talentos.

Con información de Télam