El puntero Belgrano pretende alargar su racha ganadora mañana ante Almirante Brown

Belgrano de Córdoba, puntero con seis triunfos consecutivos, recibirá a Almirante Brown con la idea de continuar con su serie victoriosa, en el cotejo más relevante de los siete a jugarse mañana en la continuidad de la 13ra. fecha de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará este sábado desde las 19.05 en el estadio Julio César Villagra, ubicado en el barrio Alberdi en la capital cordobesa, con el arbitraje de Lucas Comesaña y televisado por TyC Sports.

La programación de mañana se completará con: Deportivo Riestra-Gimnasia de Jujuy y Defensores de Belgrano-Sacachispas (15.30), San Martín de San Juan-Alvarado (18), Estudiantes de Buenos Aires-Nueva Chicago (18.15, DirecTV), Atlético de Rafaela-Quilmes y Tristán Suárez-Agropecuario (19).

Notable tarea de Belgrano en el primer tercio de la temporada y, para ratificar ese nivel, hay que hacer referencia al 86 por ciento de eficacia que ha logrado, los seis triunfos consecutivos que suma y un solo revés (ante Chaco For Ever), todos motivos para ubicarlo primero con cuatro puntos de ventaja sobre San Martín de Tucumán (31 a 27), con un cotejo menos jugado.

El rival del "Pirata" será el duro Almirante Brown de Fabián Nardozza, que tiene 18 unidades y que tras ubicarse entre los primeros en el inicio del certamen ya lleva seis fechas sin un triunfo y nada menos que 12 sin vencer fuera de Isidro Casanova. Belgrano no deberá confiarse ante un equipo que está armado, pese a su pobre actualidad.

Quilmes, con 16 unidades, busca ascender en la tabla tras un muy mal comienzo, pero empata demasiado, siete de los pasados nueve encuentros, y visitará a Rafaela, con 14. La "Crema" de los pasados siete cotejos apenas ganó pero en su estadio hace seis compromisos que no es vencido. Dos "grandes" de flojas campañas.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Domingo: Brown de Adrogué-Mitre (11), Guillermo Brown-Independiente Rivadavia (15), Gimnasia de Mendoza-Deportivo Morón y Chaco For Ever-Estudiantes de Río Cuarto (TyC Sports) (16), Chacarita-Ferro (18.35, TyC Sports) y Guemes-Flandria (19).

+ Lunes: All Boys-Temperley (19.10, TyC Sports), Santamarina-Deportivo Maipú (20.30) y San Martín de Tucumán--Instituto (21.10, TyC Sports).

+ Posiciones: Belgrano 31 puntos; San Martín (T) 24; Brown (A) 24, Chacarita 22; All Boys y Estudiantes (RC) 21; Deportivo Madryn e Instituto 20; Riestra y Gimnasia de Mendoza 19; Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Almirante Brown y Almagro 18; Agropecuario, Deportivo Maipú (x), San Martín (SJ), Brown (PM) y Defensores de Belgrano 17; Quilmes, Nueva Chicago y Alvarado 16; Deportivo Morón, Atlanta e Independiente Rivadavia 15; Atlético Rafaela 14; San Telmo 12; Mitre (SdE), Güemes (SdE) y Gimnasia (J) 11; Sacachispas, Flandria, Temperley y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez y Ferro 9 y Santamarina 8.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7.

Con información de Télam