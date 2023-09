DT González tras la derrota contra Platense: "Hicimos un partido malo y estoy caliente"

El entrenador de Unión de Santa Fe, Cristian "Kily" González, afirmó hoy que su equipo hizo "un partido malo" en la derrota 1-0 ante Platense por la 6ta. fecha de la Copa de la Liga y se manifestó "caliente" por un resultado que complica a su equipo en la lucha por la permanencia en la categoría.

"No fue como queríamos jugar, hicimos un partido malo y estoy caliente, pero por más que me lamente lo único que me queda mañana es preparar el partido contra Colón", afirmó González en conferencia de prensa.

"Hicimos un partido malo de todos lados. Siempre hablo con los jugadores, pero nosotros mismos nos metimos en este problema y ahora más que nunca hay que revertirlo", indicó el ex DT de Rosario Central.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tenemos una gran oportunidad con el próximo rival. Hay que recargar energías y buscar los mejores 11 para que afronten este partido", apuntó de cara al clásico santafesino del próximo domingo, como visitante.

Con información de Télam