DT Damonte valoró el empate y dijo: "No es fácil sumar en esta cancha"

Israel Damonte, entrenador de Sarmiento, que sigue invicto como visitante en el torneo de la Liga Profesional (LPF), valoró el empate y dijo que “es importante sumar en esta cancha, donde por momentos controlamos al partido”.

“Fue un partido sin muchas situaciones de gol. Reaccionamos después del gol de ellos, eso es bueno y lo tuvimos en el final, aunque Estudiantes también pudo ganarlo”, agregó.

El técnico del 'Verde' juninense sostuvo que el equipo "se acomodó a un sistema que ellos

no venían haciendo. Creo que el empate es correcto y es un punto que está bien para los dos”, puntualizó.

“Antes nos costaba de visitante y ahora no. Tenemos que mejorar de local, es algo que hay que corregir y en esa búsqueda estamos”, remarcó Damonte.

Por último, el entrenador sostuvo que “es especial jugar en esta cancha, no me gusta jugar contra Estudiantes, no me siento cómodo pero siempre busco ganar, porque es lo que me enseñaron desde chico”, finalizó.

Con información de Télam