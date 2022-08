Central negocia el pase de Buonanotte a Brighton de Inglaterra en 12 millones de dólares

Los dirigentes de Rosario Central evalúan una oferta del Club Brighton de Inglaterra de 12 millones de dólares por el pase del enganche Facundo Buonanotte, informó esta mañana su representante, el empresario rosarino Roberto San Juan a Télam.

“Tiene todo preparado como para irse: una oferta inmejorable tanto para el club como para él. Los ingleses pagan cinco veces más que la cláusula de rescisión de su contrato, con una serie de objetivos y una plusvalía que hacen que el monto a cobrar no tenga techo” abundó el representante del jugador, un joven de 17 años que hasta el año pasado jugaba en la reserva de Central.

Consultado sobre la conveniencia de vender el pase del mejor jugador del plantel a dos meses de las elecciones en Central, San Juan se preguntó “¿Cuántos jugadores argentinos se venderán ahora a Europa y cuántos a este monto? Es la mejor venta de la historia de Central”.

En este sentido, el representante del jugador abundó que "Central cobraría cuatro millones de dólares ahora y los otros ocho en base al cumplimiento de determinados objetivos".

En tanto, varias agrupaciones opositoras como Origen Canalla, Espacio Canalla, Raza Canalla y 1889 se reunieron ayer en forma virtual con los dirigentes de Central para evaluar la conveniencia o no de vender el pase de Buonanotte.

El DT del equipo, Carlos Tevez, se refirió al caso después del partido del sábado pasado ante San Lorenzo: "Yo a Facu siempre le hablo, trato de aconsejarlo para bien, tratando de que él crezca de la mejor manera y eso es lo que se está viendo, eso a mí me hace feliz".

"Es decisión de la institución y después de Facu. Le puedo decir que lo quiero para el año que viene, pero si el club necesita vender yo no me puedo oponer a eso. Obvio que me enoja, pero no me puedo oponer a eso", asumió.

Con información de Télam