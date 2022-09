Cabrera, de Banfield; y Belmonte, de Lanús, coincidieron en que el clásico "será un lindo partido"

El mediocampista Alejandro Cabrera, de Banfield; y el volante Tomás Belmonte, de Lanús; calificaron hoy como "lindo" al clásico del Sur que se jugará este domingo, en el marco de la 20ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Va a estar lindo porque hay mucho en juego", afirmó Cabrera en el inicio de la conferencia de prensa en común que organiza la LPF.

Y Belmonte, en esa línea, contestó: "Será un lindo partido, ojalá sea bisagra para nosotros. Obviamente que será parejo, tenemos expectativas altas y esperemos que se nos pueda dar. Hay que ganar para dar un salto anímico y poder revertir esta situación".

Asimismo, Cabrera, una de las figuras del Banfield de Claudio Vivas, reconoció que de local les costó "mucho" en este campeonato, con apenas dos victorias en esa condición, lo que les generó "irregularidad" en la campaña.

"Uno siempre quiere más y me tocó llegar a Primera de grande, en un buen momento me tocó la lesión y eso fue duro. Me siento bien y querido en Banfield", continuó el 'Colo', que viene de marcarle al River de Marcelo Gallardo en la victoria por 2 a 1 en el Monumental.

Por su lado, Belmonte, uno de los referentes de Lanús, sostuvo: "El campeonato no es lo que esperábamos al principio pero el clásico es un partido aparte. Tenemos que ganar, no estamos acostumbrados en el club a pelear abajo, nos toca estar ahí y buscaremos la victoria el domingo".

Lanús es el peor equipo de la temporada, con solo 26 puntos y está comprometido en el descenso del 2023, motivo por el cual es uno de los promotores de la reforma en el campeonato.

"El clásico es un incentivo anímico, venimos haciendo las cosas un poco mejor que en otros momentos y nos falta ganar un partido para revertir la situación", cerró.

Banfield y Lanús se verán las caras nuevamente este domingo, desde las 18, en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Andrés Merlos.

Con información de Télam