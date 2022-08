Belgrano recibirá mañana a Mitre con la misión de volver al triunfo en la Primera Nacional

Belgrano de Córdoba, único puntero, recibirá mañana a Mitre de Santiago del Estero con la premisa de volver a ganar tras dos jornadas sin hacerlo y mantener la ventaja sobre sus perseguidores, en el partido saliente de los seis que darán continuidad a la fecha 28 de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio Julio César Villagra, en el barrio Alberdi de la capital cordobesa, desde las 20, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Mario Ejarque.

La jornada se completará con Deportivo Madryn-Alvarado y Flandria-Deportivo Maipú, ambos a las 15.00; All Boys-Agropecuario a las 15.15 horas (TyC Sports); Santamarina-Atlético de Rafaela, a las 16 y Chaco For Ever-Defensores de Belgrano, a las 16.30.

Belgrano (56), que debe un cotejo ante Quilmes, está cumpliendo una gran campaña pero se esperaba una merma en su efectividad y parece que ahora es el momento ya que lleva dos fechas sin ganar, con un punto de seis y una caída con mal nivel de juego ante Ferro en Caballito.

No obstante, en su cancha recibirá a Mitre con la chance de regresar al triunfo y en un ámbito en donde suma 13 cotejos sin caídas, con 11 triunfos y 90 por ciento de efectividad.

Mitre (30) hace tres cotejos que no es superado y está ubicado en una posición lejana de la clasificación para el reducido y sin urgencias en cuanto a la zona de descenso.

All Boys (45) se hace fuerte en Floresta y allí recibirá a Agropecuario (31), futuro rival de Boca en Copa Argentina (el miércoles próximo en Salta) y que eliminó a Racing..

El "Albo" de Anibal Biggeri acumula 13 partidos invicto en el Islas Malvinas (ocho triunfos y cinco empates) pero solo logró tres de los pasados nueve puntos. El equipo de Carlos Casares ganó un cotejo de los pasados 13 y fuera de casa son seis sin triunfos.

Defensores de Belgrano (41) sigue subiendo con una racha de 11 partidos sin derrotas (seis victorias y cinco igualdades) y ya ingresó a zona de reducido. El equipo del Bajo Nuñez tendrá una exigente visita a Chaco For Ever (38) que hace tres fechas que no es superado y totaliza 298 minutos sin tantos en contra.

La fecha seguirá el lunes con Gimnasia de Jujuy-Quilmes, a 15.00; San Martín (S.J.)-Brown de Adrogué, a las 15.30; Güemes-Instituto a las 17.10 (TyC Sports) y Atlanta-Chacarita, a las 21.10 (TyC Sports) y el martes jugarán Almirante Brown-Independiente Rivadavia a las 21.10 (TyC Sports). Libre: Estudiantes de Río Cuarto.

Con información de Télam