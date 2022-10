Belgrano de Córdoba finaliza campaña de campeón con victoria en Puerto Madryn

Belgrano de Córdoba (79 puntos) cerró en forma estupenda su campaña de campeón de la Primera Nacional, con una victoria como visitante sobre Brown de Puerto Madryn (43), por 1-0, en partido correspondiente a la 37ma. y última fecha.

El equipo dirigido por Guillermo Farré, que en la próxima temporada actuará en la Liga Profesional, se impuso en el estadio Raúl Conti con una anotación del goleador Pablo Vegetti (Pt. 46m.).

El arquero "celeste", Manuel Vicentini, le atajó un tiro penal a Martín Rolle (Pt. 27m.), en una incidencia anterior del cotejo que fue dirigido por el árbitro Andrés Gariano.

Por su lado, Defensores de Belgrano (54) desperdició la ocasión de escalar posiciones con miras al Reducido por el segundo ascenso, al perder como local ante Gimnasia de Jujuy (44), por 2-1.

El conjunto de Núñez, que ocupa provisoriamente la undécima posición de la tabla, se situó en ventaja con una conquista del delantero Francisco Ilarregui (Pt. 22m.).

El "Lobo" jujeño, que ingresará en vacaciones hasta la próxima temporada a partir de mañana, dio vuelta la historia con sendos tantos de Matías Palavecino (Pt. 40m. y St. 41m.).

En tanto, desde mañana a las 15.00 se dirimirán las posiciones finales de Instituto de Córdoba (65), que jugará ante Deportivo Madryn (46); de Gimnasia y Esgrima de Mendoza (64), que será visitante de Atlanta (43), y San Martín de Tucumán (63), que actuará como local frente al salvado Flandria (31).

Los otros encuentros programados para mañana son Santamarina de Tandil-Guemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez-Temperley y Sacachispas-Estudiantes de Río Cuarto (todos a las 15.00) más Independiente Rivadavia Mendoza-Nueva Chicago (17.00).

La última fecha culminará el martes con el partido Ferro-Almagro (21.30).

Los otros resultados ya registrados en la fecha: Mitre de Santiago del Estero 0-Alvarado de Mar del Plata 0; Brown de Adrogué 0-Almirante Brown 0; Agropecuario de Carlos Casares 0-Deportivo Morón 0; Estudiantes 2 (Facundo Pereyra, de penal, y Alan Cantero)-All Boys 0; Quilmes 1 (Julián Bonetto)-Deportivo Maipú de Mendoza 0; San Martín de San Juan 2 (Matías Giménez -2-)-San Telmo 1 (Ramiro López, de penal); Chacarita 0-Villa Dálmine 0; Atlético de Rafaela 0-Deportivo Riestra 2 (Gonzalo Bravo y Ramón González)

Posiciones: Belgrano 79 puntos (campeón); Instituto 65; Gimnasia M 64; San Martín (T) 63; All Boys 60; Almagro y Estudiantes 57; Estudiantes RC y Chaco For Ever 55; Dep. Riestra y Defensores 54; Independiente Rivadavia y Dep. Morón 53; San Martín SJ 51; Chacarita 48; Dep. Madryn y Quilmes 46; Dep. Maipú (x) y Mitre 45; Ferro, Brown (A) y Gimnasia (J) 44; Atlanta y Brown PM 43; Almirante Brown 42; Temperley 41; Guemes y San Telmo 39; Atlético de Rafaela, Agropecuario y Villa Dálmine 38; Alvarado 37; Tristán Suárez y N. Chicago 32; Flandria 31; Sacachispas (xx) 27; Santamarina (xxx) 26

(x) se le descontaron tres puntos.

(xx) descendió a la Primera B Metropolitana

(xxx) descendió al Federal A.

Con información de Télam