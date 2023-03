"Si me va bien soy Scaloni, sino para qué lo trajeron en su primera experiencia", dijo DT

El DT de Independiente, Leandro Stillitano, en el centro de las críticas por el flojo rendimiento del equipo en la Liga Profesional de Fútbol, utilizó el caso de Lionel Scaloni en el seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022, a propósito de su primera gran experiencia en el fútbol local.

"Esto es así, lo sabía desde el día uno y es muy simple: si me va bien, soy Scaloni, si me va mal, para qué trajeron a un chico en su primera experiencia, aunque no soy un chico, tengo 40 años, trabajé con Ariel Holan y Gustavo Quinteros, y me siento preparado y capacitado", expresó Stillitano a ESPN, luego del empate 1-1 ante Barracas Central en el arranque de la séptima fecha.

"En el fútbol, como dijo Martín Anselmi (DT de Independiente del Valle de Ecuador), lo único que nos da credibilidad a los entrenadores en el fútbol, es ganar, pero en ese proceso para ganar hay un montón de piedritas que hay que saltar", indicó el DT del Rojo.

Stillitano también afirmó en conferencia de prensa que se siente "respaldado" por sus futbolistas: "Por lo que hicieron hoy y contra Instituto, en comparación con lo que se hizo con Banfield, que no fue bueno".

Y agregó: "No miro ni leo nada, estoy al tanto de los rumores, pero sólo hago foco en entrenar y ya preparados para el partido contra Colón. Con los dirigentes tengo un buen trato y no hay nada raro", dijo.

Con información de Télam