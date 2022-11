"Las convicciones no se cambian, las estrategias sí", afirmó Menotti

César Luis Menotti siempre atrajo miradas por su carismática personalidad y sus ideas firmes, las que le valieron tantos adherentes como detractores, pero a los 84 años asegura sentirse capaz de "resistir el archivo", porque "las convicciones no cambiaron con el paso del tiempo, las que se modificaron fueron las estrategias".

"Las convicciones no se modifican, sino las estrategias. Por eso siempre hay que tener cuidado con el éxito, ya que te leva al borde del abismo. Si das un paso adelante, te caes, pero si es hacia atrás, se puede alcanzar la gloria", señaló Menotti en una entrevista con Télam.

Conocedor de los vaivenes de la fama y la popularidad por haberlos disfrutado y padecido en carne propia, el "Flaco" no cambió su discurso pese a ellos con el paso de los años, sino que supo ubicarlo en tiempo y forma conforme fueron cambiando las épocas, y en esas dos frases dignas de títulos periodísticos basó sus argumentos.

"Por ejemplo en el fútbol, se jugaba mejor en mi época que en la actual. Y atención que yo no soy de los que dicen que todo tiempo pasado fue mejor. pero la calidad de jugadores que había entonces no existen ahora", afirmó.

"Estoy convencido, como alguna vez me dijo Adolfo Pedernera (falleció en 1995), que los jugadores de antes podrían jugar ahora, porque a su calidad solamente le tendrían que agregar la cuestión física, pero los de ahora no podrían haber jugado en aquellos tiempos, porque el talento se tiene, no se incorpora", apreció.

Y en ese punto tomó justamente a "La Máquina" de River Plate, aquella mítica delantera de fines de los años 30 y principios de los 40 integrada por Juan Carlos Muñóz, José Manuel Moreno, Pedernera, Ángel Labruna y Félix Loustau, como ejemplo de la grandeza futbolística de aquellos tiempos, más de una década antes de que él mismo empezara a alumbrar su cadencioso talento como futbolista por Rosario Central, para llevarlo después a Racing Club, Boca Juniors y hasta al propio seleccionado argentino.

"Antes también se jugaba al futbol con la historia de los jugadores. Porque a esa 'Máquina´ de River hoy hubiese sido imposible construirla, ya que conservar a esos cinco cracks por tanto tiempo en un equipo no resultaría, ya que los venderían enseguida. Eso antes no ocurría", refrendó.

Menotti es hoy Director General de Selecciones Nacionales, un cargo similar al que supo desempeñar en Independiente (del que también fue entrenador), entre 2009 y 2010. Pero ahora como entonces, y como muchísimo tiempo antes también, siempre se hizo carne en él una máxima sarmientina que sostiene que "las ideas no se matan". Y el "Flaco" siempre fue consecuente con ella, para con las propias y para con las de los demás. Porque siempre fue partidario de "volar" y "dejar volar".

