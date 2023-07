"La rotación era muy necesaria", se sinceró Demichelis tras la derrota de River con Barracas

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, reconoció hoy que la rotación era "muy necesaria" tras la dura derrota con Barracas Central por 2-1, de visitante, por la 22da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"La rotación era necesaria porque tenía muchos jugadores al límite de las lesiones. Sufrimos un desgaste físico y mental enorme. Confío en todos los jugadores que vistieron la camiseta hoy. Ya sacaremos las conclusiones de la derrota con Barracas", reflexionó Demichelis en la conferencia de prensa.

"Ubicamos una línea de cinco en defensa porque queríamos quedar con tres centrales en el fondo y ellos plantearon otro esquema, que nos llevó a tener un central de más. La cancha es complicada porque estaba seca y en una dimensión menor. Lamentablemente nos costó y no alcanzó con lo del segundo tiempo", explicó.

River continúa cómodo en la punta, con 50 unidades y siendo por lejos el mejor equipo de la competición, con una enorme ventaja sobre sus perseguidores Talleres de Córdoba, Lanús, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata.

"Quisimos poner a Salomón (Rondón) y a Miguel (Borja) porque tienen mucho poder aéreo pero después hay un rival y a veces no sale lo que uno piensa y practica en la semana", argumentó.

"No subestimamos a nadie, no se confundan. Priorizamos a los que terminaron mejor y tampoco me confundirá una derrota", apuntó.

El director técnico sostuvo que se "hizo mucho tiempo" cada vez que se cortaba el partido y por eso le reclamaron al árbitro Leandro Rey Hilfer en "todo el juego".

River se enfrentará el próximo miércoles a Colón de Santa Fe, de local, en la búsqueda de la recuperación después de perder su cuarto encuentro en el campeonato.

Con información de Télam