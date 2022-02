"Extraño mucho a Boca", confesó Mauro Zárate

Mauro Zárate, actual delantero de Juventude, de Brasil, donde ya marcó un gol en su debut en el campeonato estadual, confesó hoy que extraña "mucho a Boca", al tiempo que admitió que los hinchas de Vélez lo "odian" y "nunca podría volver allí".

"Lo cierto es que mi hijo me pide que vuelva a Boca y que yo extraño mucho al club, pero también es verdad que por la presión que existe, para estar allí hay que vivir en una burbuja", destacó Zárate en diálogo con radio La Red.

"Y también debo confesar que después de irme de Boca el año pasado a América Mineiro, no tenía ganas de volver a la Argentina y por eso preferí seguir jugando en Brasil", sentenció.

Sin embargo, pese a extrañar al "xeneize", a Zárate le sigue doliendo la final de la Libertadores perdida con River en Madrid y dentro de ello, "no haber jugado ni un minuto en ese partido. Hace un tiempo Guillermo Barros Schelotto (el técnico en ese momento) me dijo que se había arrepentido de no haberme puesto", reveló.

"En aquel momento yo dije que el que perdiera esa final se tenía que ir del país, y en mi caso cumplí, porque salí de vacaciones a Miami", bromeó posteriormente el atacante que pasó por Inter y Lazio, de Italia.

A punto de cumplir 35 años (el 18 de marzo), destacó que antes de volver a Brasil para incorporarse a Juventude lo llamaron "de San Lorenzo y Racing, pero no de Independiente ni Colón, como dijeron por allí. Y Néstor Gorosito me llamó para Gimnasia, así que no es cierto que fuera él quien después me bajó".

Y en el cierre de la charla ratificó que no está "arrepentido de haber pasado de Vélez a Boca. Pero por haberlo hecho también soy consciente que sus hinchas quedaron muy dolidos conmigo y no me pueden ni ver", reconoció.

Con información de Télam