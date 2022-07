"En Independiente hay que pelear títulos", sostuvo el delantero Facundo Ferreyra

El delantero Facundo Ferreyra, uno de los últimos refuerzos de Independiente, se comprometió con el equipo al resaltar que "hay que pelear títulos", en la conferencia de prensa en Villa Domínico al finalizar el entrenamiento de esta tarde.

"Hay que pelear títulos en Independiente y hay que seguir peleando para poder conseguir los objetivos. Eduardo Domínguez -el entrenador- ya me dijo cómo debo jugar y me transmitió toda la confianza", expuso el delantero ex Banfield y proveniente a préstamo del Tijuana, de México.

A la vez, transmitió confianza para debutar en el clásico frente a Racing del próximo domingo: "Si el técnico necesita sabe que estoy apto para jugar el fin de semana", dijo.

Al menos la habilitación la tiene el "Chuky", no así el defensor uruguayo Edgar Elizalde, el cuarto refuerzo, llegado del Pescara, de la Serie C de Italia, a quien le compraron el 100 por ciento del pase y firmó por tres años de vínculo.

"Busqué lo mejor para mí y sentí que Independiente era mi futuro. Soy rápido, trabo mucho como todo defensor y a su vez quiero sacarla limpia, siempre y cuando se pueda", advirtió el lateral izquierdo en la misma conferencia.

Junto a ellos se presentó el volante Gabriel Hachen, que llegó libre de Defensa y Justicia y que ya tuvo su debut oficial con la camiseta del "Diablo" al ingresar en el segundo tiempo en la derrota con Platense (3-1), en la fecha pasada de la LPF.

"Me quedé con la espina de la derrota, pero de todas maneras feliz por el debut. Y con ganas de seguir estando", apuntó el mediocampista, que agregó sobre su función en el equipo: "Me siento más cómodo cuando juego más suelto".

Al término del contacto con la prensa, los tres jugadores junto al resto del plantel se trasladaron al hotel Scala, donde quedarán concentrados hasta el domingo para el clásico con la "Academia".

El último entrenamiento lo desarrollarán mañana en el Centro de Alto Rendimiento, donde Domínguez evaluará si le dará debut a Ferreyra al tener en cuenta que Leandro Benegas estará ausente afectado por un desgarro en el recto anterior del muslo derecho, por lo que trabaja en kinesiología.

Con información de Télam