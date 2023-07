"Cometí un error y pido perdón", admitió Mainero tras su falla en la derrota de Sarmiento ante Boca

El mediocampista de Sarmiento de Junín Guido Mainero admitió hoy que cometió "un error" al salir con un anillo puesto en la derrota con Boca, que derivó en el segundo gol de los "Xeneizes" cuando estaba fuera del campo debido a que el árbitro, Silvio Trucco, le solicitó que se lo quite como indica el reglamento.

"Cometí un error y pido perdón. Sé que el reglamento no lo permite pero llevaba siete años jugando con el anillo, siempre con vendajes aunque se ve que se me salió. La fotógrafa del club me pasó una foto en la entrada en calor y lo tenía cubierto", lamentó el mediocampista cordobés.

En el instante que salió Mainero, Sarmiento tenía un tiro libre a favor que ejecutó Gonzalo Bettini -otro de una mala noche- y en una contra se le dio el 2 a 0 del "Xeneize", con el cordobés afuera del campo, a pesar de que le indicaron que podía regresar y cortar el avance de Luis Vázquez.

Además de la falla de Mainero, el conjunto juninense quedó mal parado en la ejecución del tiro libre y también los defensores no fueron al rebote de Óscar Romero, quien la mantuvo dentro del campo con un rechazo largo para Vázquez.

"Me quedó todo el dedo machucado de la fuerza que hice para sacármelo. Me hago cargo de mi error. El entrenador Israel Damonte no me insultó, ni nada, había enojo lógico porque pasó esto y nada más. Muchos pusieron un video donde se escuchó una puteada pero nunca fue de parte del DT", explicó.

"Hicimos un buen partido por 75 minutos e incluso hasta estando 1 a 0 abajo nos encontrábamos en partido, peleándola y nos mató anímicamente ese segundo gol. Solamente me llegaron algunos mensajes pero me hacen reír un poco. Ahora me enfoco en Talleres de Córdoba y Platense que son el jueves y el domingo próximo", comentó en Doble Amarilla.

Sarmiento, que suma 28 puntos y tiene como único objetivo salvarse del descenso, recibirá a Talleres este jueves con la misión de sumar ante uno de los escoltas de la Liga Profesional de Fútbol, al que solamente le ganó una vez en 2014 en un total de 18 partidos en la historia (9 derrotas y 8 empates).

"Sabemos que nos tildan de un equipo defensivo pero nosotros tratamos de incomodar a los rivales y tener transiciones rápidas. Llevamos adelante de lo que nos pide Damonte. Ya el año pasado hicimos una gran campaña y maneja muy bien el grupo", sentenció.

Además, Sarmiento perderá en los próximos días a Luciano Gondou, uno de los delanteros de las Inferiores, que continuará su carrera en Argentinos Juniors por 3.5 millones de dólares a cambio del 80%. La partida del atacante marcará la quinta baja en las últimas dos semanas por ventas o vencimientos de préstamos.

Con información de Télam