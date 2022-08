Belgrano visita mañana a Agropecuario para dar otra paso hacia el título y el ascenso

El sólido puntero Belgrano de Córdoba intentará dar otro paso hacia el título y el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF) cuando visite a Agropecuario Argentino, en uno de los de ocho partidos que se celebrarán mañana por la 31ra. fecha del certamen Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará en el Estadio Ofelia Rosenzuaig, en la ciudad bonaerense de Carlos Casares, desde las 18.10, con el arbitraje de Jorge Baliño y televisado por TyC Sports.

La programación de mañana se completará con: Ferro-Flandria (14.10 TyC), Deportivo Maipú-Deportivo Madryn, Brown de Adrogué-Gimnasia de Mendoza y Tristán Suárez-Deportivo Riestra (15), Mitre-Gimnasia de Jujuy (16.30), Chacarita-San Telmo (17) y Santamarina-Atlanta (20.30).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Belgrano (61 unidades) dio un gran paso hacia el título y el ascenso la fecha pasada al vencer a Instituto, en un clásico cordobés y sumando además un punto en la visita a Quilmes en un cotejo postergado por la 25ta. fecha.

Todo depende del Belgrano dirigido por Guillermo Farré ya que con solo mantener una regularidad en este tramo final de la temporada el festejo y la emoción de un regreso al nivel mayor del fútbol argentino será una realidad.

Agropecuario (35) está a seis puntos de zona de clasificación para el reducido por el segundo ascenso y solo sobresalió en 2022 por haber eliminado a Racing en la Copa Argentina para luego caer ante Boca. En el Nacional de los pasados 16 cotejos solo ganó dos.

Gimnasia de Mendoza (48) viene de perder un invicto de 14 cotejos, intentará acercarse al segundo y tercer puesto visitando a Brown de Adrogué (39), que estaba en los primeros lugares pero que de los últimos 21 puntos ganó uno.

Ferro (39), con dos triunfos seguidos y 12 de 15 puntos en las pasadas cinco jornadas, recibirá a Flandria (25) que está sufriendo con el descenso. El "verde" de Caballito necesita el triunfo para seguir con posibilidades de clasificación.

La fecha seguirá el domingo con Almagro-Alvarado (13.35, TyC), Guillermo Brown-Chaco For Ever (15), Independiente Rivadavia-Temperley (16) y Atlético de Rafaela-San Martín de San Juan (19.30).

El lunes jugarán Sacachispas-Almirante Brown (15), Defensores de Belgrano-All Boys (19.15, TyC), Quilmes-Deportivo Morón (20.35, DirecTV) y Nueva Chicago-Estudiantes de Río Cuarto (21). Libre, Estudiantes de Buenos Aires.

- Posiciones: Belgrano 61 puntos; San Martin (T) e Instituto 52; All Boys 50; Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) 48; Chaco For Ever y Estudiantes (BA) 47; Independiente Rivadavia , San Martín (SJ) y Defensores de Belgrano 45; Almagro y Dep. Madryn 41; Dep. Morón, Brown (A) y Ferro 39; Dep. Maipú y Brown (PM) 38; Chacarita y Quilmes 37; Alte Brown y Mitre (SdE) 36; Agropecuario, Güemes (SdE) y Gimnasia (J) 35; San Telmo 32; Atlanta 31; Temperley, Villa Dálmine y Alvarado 28; Atl Rafaela y Nueva Chicago 27; Tristán Suárez, Flandria y Sacachispas 25; Santamarina 24.

Con información de Télam