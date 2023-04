Almirón: "Luis (Advíncula) creía que podía rendir de extremo"

El DT de Boca Juniors, Jorge Almirón, resaltó la convicción del peruano Luis Advíncula, una de las figuras de la victoria ante Racing Club (3-1), para cambiar su posición de lateral derecho a extremo por la misma banda.

"Luis creía que podía rendir ahí. Con (Marcelo) Weigandt hicieron buenos movimientos, que hacen los buenos jugadores. Físicamente son muy fuertes, pensamos que podíamos sacar ventaja", contó en la conferencia de prensa posterior al clásico.

"Estoy muy contento, hay un gran grupo. Estamos esperando que los chicos se recuperen para tener plantel completo y más competitivo. En los entrenamientos se ve otra dinámica para trabajar y hoy se vio en los primeros minutos ante un gran equipo", se entusiasmó después de su primer victoria en la LPF.

Almirón lamentó la expulsión de Martín Payero, autor del segundo gol, quien no estará presente en el superclásico del domingo próximo, y aclaró un rumor sobre Diego "Pulpo" González acerca una supuesta pelea con un hincha.

"A mí me duele porque fui jugador también. (Payero) Reaccionó defendiendo a un compañero, no ví la jugada. Se pierde un partido sumamente importante y quiero que sume minutos. No hace falta decirle nada", aseguró.

"Sobre la situación del 'Pulpo' hablé con él y no hace falta aclarar. No pasó nada. Salió algo en las redes, no vale la pena aclararlo", concluyó.

Con información de Télam