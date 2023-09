Independiente Rivadavia vence en el descuento y es nuevo lider

(Agrega información)

Independiente Rivadavia Mendoza se trepó esta noche en forma momentánea a lo más alto de las posiciones de la zona B del campeonato de la Primera Nacional, al derrotar en tiempo de descuento a Quilmes, como visitante, por 1-0, en partido válido por la 28va. fecha.

El defensor Mauro Maidana, con un cabezazo a los 47m. del segundo período, le dio la victoria a los dirigidos por Alfredo Berti, en el marco de un cotejo que se jugó en el estadio Centenario, vacío de público, a partir de la sanción que la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) le aplicó al club bonaerense por la exhibición de "banderas amenazantes" acerca de los representantes del Colegio Arbitral de AFA.

Con este éxito, la 'Lepra' mendocina, que reúne un invicto de cuatro partidos (tres triunfos, una igualdad), llegó a las 57 unidades y quedó dos por encima de Chacarita Juniors y Deportivo Maipú de Mendoza.

Precisamente, el conjunto 'cruzado' mendocino había igualado más temprano en un tanto con Brown de Adrogué, en el estadio Lorenzo Arandilla.

Maipú, que terminó el juego con diez hombres por la expulsión de Rodrigo Ramírez, había sacado ventaja con un tanto de Santiago González (St. 6m.). El elenco 'tricolor' que dirige el DT Pablo Vicó estampó la igualdad, por intermedio de Iván Sandoval (St. 36m.)

Chacarita, por su lado, jugará este martes a las 15.30, en condición de visitante frente a Deportivo Riestra.

Por este mismo grupo, Estudiantes de Buenos Aires derrotó por 1-0 a Villa Dálmine, último y cada vez más comprometido con la pérdida de la categoría. El defensor Nahuel Zárate (St. 33m.) marcó para el 'Pincha' de Caseros.

Por la 32da. fecha de la zona A, en tanto, Defensores Unidos de Zárate superó por 1-0 a Almagro, con anotación de Jonathan Suárez (St. 26m.). Mientras que Guemes de Santiago del Estero batió por la diferencia mínima a Estudiantes de Río Cuarto, con la conquista de Mauro Bellone (Pt. 39m.).

En el encuentro más atrayente de la fecha, Patronato de Paraná, con los goles de Mateo Levato (Pt. 38m.), Ignacio Russo (St. 19m.) y Cristian González (St. 39m.), superó por 3-2 a All Boys, que marcó a través de Thiago Calone (Pt. 18m.) y Franco Toloza (St. 31m., de penal).

El resumen de la fecha es el siguiente:

- Zona A, 32da. fecha -

. Hoy: Defensores Unidos de Zárate 1 - Almagro 0; Güemes de Santiago del Estero 1 - Estudiantes de Río Cuarto 0 y Patronato de Paraná 3 - All Boys 2

. Mañana, a las 15.10; Alvarado de Mar del Plata-San Martín de Tucumán (TyC)

. Mañana, a las 15:30; Flandria-Temperley

. Mañana, a las 15.30: Guillermo Brown de Puerto Madryn-Agropecuario

. Mañana, a las 15.40; Deportivo Morón-Defensores de Belgrano (DirecTV)

. Mañana, a las 19.00: San Martín de San Juan-San Telmo

. Lunes, a las 21.10; Gimnasia de Mendoza-Nueva Chicago (TyC)

Libre: Almirante Brown

- Zona B, 28va. fecha -

. Hoy: Brown de Adrogué 1 - Deportivo Maipú 1; Estudiantes 1-Villa Dálmine 0 y Quilmes 0- Independiente Rivadavia Mendoza 1

. Mañana, a las 16.00: Gimnasia de Jujuy-Chaco For Ever

- Mañana, a las 18.00: Racing de Córdoba-Tristán Suárez

. Mañana a las 18.00: Atlético de Rafaela-Deportivo Madryn

. Lunes, a las 20.00: Ferro-Mitre de Santiago del Estero

. Martes, a las 15.30; Deportivo Riestra-Chacarita Juniors (TyC)

. Martes, a las 21.10; Atlanta-Aldosivi (TyC).

+ Posiciones +

. Zona A: Almirante Brown 51 puntos; Defensores de Belgrano y Agropecuario 47; San Martín (T) y Deportivo Morón 46; San Martín (SJ) 45; Nueva Chicago 44; Defensores Unidos y Estudiantes (RC) 43; Gimnasia (M) y Temperley 42; All Boys 38, Patronato y Güemes 37; Alvarado 36; Almagro 33; Guillermo Brown 29*; Flandria 26 y San Telmo 25. *Se le descontaron 3 puntos.

. Zona B: Independiente Rivadavia 57 puntos; Chacarita y Deportivo Maipú 55; Atlético Rafaela 45; Quilmes 43; Brown (A) 41; Deportivo Riestra 39; Ferro 37; Mitre 36; Deportivo Madryn 35; Estudiantes (BA) 34; Atlanta 32; Gimnasia (J) 31; Aldosivi 30; Racing (C) y Chaco For Ever 27; Tristán Suárez 26; Villa Dálmine 19.

Con información de Télam