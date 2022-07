Rybakina dio el batacazo ante Jabeur y se consagró en Wimbledon

La kazaja logró su primer Grand Slam en su incipiente carrera y sorprendió al mundo en Londres.

La kazaja Yelena Rybakina dio el golpe en Londres y se consagró campeona del abierto de Wimbledon tras vencer este sábado en la final a la tunecina Ons Jabeur por 3-6, 6-2 y 6-2. La tenista de origen ruso, ubicada en el puesto 23 del ranking mundial de la WTA, se llevó la victoria en tres sets luego de una hora y 50 minutos para doblegar a la número 2 del mundo en la cancha central del All England Club londinense.

La sorprendente jugadora nacida en Moscú hace 23 años conquistó su primer título de Grand Slam en una carrera en la que sufrió muchos altibajos, de hecho antes de su consagración en la "Catedral" del tenis sólo había obtenido dos trofeos en el circuito, en Bucarest 2019 y Hobart 2020.

Rybakina protagonizó en Londres dos semanas brillantes y estaba en los planes de pocos especialistas. En su derrotero de el torneo inglés venció a Coco Vandeweghe (Estados Unidos) por 7-6 (7-2) y 7-5; a Bianca Andreescu (Canadá) por 6-4 y 7-6 (7-5); a Qinwen Zheng (China) por 7-6 (7-4) y 7-5 en las tres primeras rondas.

Luego llegó el turno Petra Martic (República Checa) en octavos de final por 7-5 y 6-3; en cuartos de final a Ajla Tomljanovic (Australia) por 4-6 6-2 y 6-3 y en semifinales a Simona Halep (Rumania) por 6-3 y 6-3.

En la definición ante Jabeur, quien a los 27 años jugó la primera final de un Grand Slam, la kazaja revirtió un partido que había comenzado complicado por haber cedido el primer set, donde su rival estuvo mucho más precisa en los tiros y la efectividad. Luego, la kazaja levantó su nivel y se llevó los siguientes parciales con autoridad, gracias a su derecha que hizo estragos en la tunecina.

Lo curioso y llamativo, es que esta increíble victoria no le permitirá a Rybakina avanzar en el ranking mundial (tampoco a Jabeur) debido a que la actual edición de Wimbledon no sumará puntos por primera vez en la historia, debido a la sanción impuesta por la ATP y WTA por no aceptar rusos ni bielorusos en la competición como consecuencia de la invasión a Ucrania.

Jabeur, que llegaba como número 2 del mundo, no pudo aprovechar la oportunidad de no tener en frente a la polaca Iga Swiatek, máxima candidata que había quedado eliminada en tercera ronda por la francesa Alize Cornet tras llevar un invicto de 37 victorias consectuivas. La tunecina era la favorita para la final, pero se vio sorprendida por su rival y deberá esperar otro año para alcanzar el sueño de Wimbledon.