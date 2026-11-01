Vivo | Boca y River juegan un Superclásico determinante en La Bombonera

Boca Juniors recibe a River Plate en un Superclásico determinante, como pocas veces en los últimos tiempos en el fútbol argentino. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se juega el título de la tabla anual a falta solamente de una fecha para el final de la etapa regular. En tanto, el conjunto de Leonardo Ponzio quiere arruinarle la fiesta y, de paso, acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2027 por la misma vía. De cualquier manera, ambos accederán a los octavos de final del vigente Torneo Clausura 2026.

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Las formaciones de ambos gigantes nacionales parecen no tener demasiadas dudas en la previa, con el once de lujo del "Xeneize" a excepción del juvenil Tomás Aranda, quien sigue lesionado pero se ilusiona con reaparecer en tres semanas para la final de la Copa Sudamericana. Del otro lado, el mediocampista central es un problema para el "Millonario": lastimados Aníbal Moreno y Fausto Vera, el juvenil Lucas Silva tomará esa posición tan sensible en el eje en La Bombonera.

El cuadro de La Ribera se impuso en los últimos dos compromisos frente al Núñez y extendió a seis encuentros oficiales su paternidad histórica, misma que se prolonga a once cotejos si se tienen en cuenta los amistosos también. Mientras que el antecedente más reciente fue 1-0 para la visita en el estadio Monumental, en el penútlimo cruce fue 2-0 para el dueño de casa en La Bombonera.

Cómo ver Boca vs. River en vivo: hora, TV y streaming online

El Superclásico del fútbol argentino en el Torneo Clausura 2026 se jugará el domingo 1 de noviembre desde las 15 horas. El choque irá en vivo en la televisión por los canales ESPN Premium y TNT Sports, ambos del Pack Fútbol. En tanto, el streaming correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Flow. El árbitro principal será Nicolás Ramírez en La Bombonera.

Boca y River paralizan el fútbol argentino con un Superclásico determinante.

Las posibles formaciones de Boca y River

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El historial oficial del Boca vs. River

Competencia Partidos Jugados Victorias de Boca Victorias de River Empates Ligas Nacionales (Amateur + Profesional) 218 80 73 65 Copas Nacionales 15 3 5 7 Copas Internacionales 32 11 10 11 TOTAL OFICIAL 266 94 88 84

El historial en los amistosos

Partidos jugados: 124.

Ganó Boca: 46.

Ganó River: 41.