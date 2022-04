Así quedó el joven al que Mike Tyson golpeó en un avión

El joven mostró las heridas que le quedaron tras pelearse con Mike Tyson en un avión.

Los escándalos no son una novedad en la vida de Mike Tyson. El ex campeón de boxeo de los pesos pesados sumó un nuevo episodio que se volvió viral en el que golpeó repetidamente a un pasajero en un avión que estaba a punto de despegar de San Francisco con destino Florida. La razón habría sido que este joven estaba molestando al ex deportista.

Un video grabado con un teléfono celular desde la cabina muestra a Iron Mike inclinado sobre el respaldo de su asiento golpeando dura y reiteradamente al hombre, en un incidente ocurrido el miércoles e informado por el portal de noticias estadounidense TMZ.

El ex púgil de 55 años se habría mostrado inicialmente amigable con el pasajero y su amigo cuando abordaron el vuelo, pero reaccionó después porque el hombre “no dejaba de provocarlo”, según la información publicada. El pasajero “seguía intentando hablarle” al boxeador de 55 años, agregó el sitio.

Al parecer, “Tyson se hartó de que el hombre siguiera hablándole al oído... y le pidió que se calmara. Pero el testigo dice que empezó a lanzarle varios puñetazos cuando no estaba haciendo nada”. De acuerdo con los informes, el ex campeón mundial se bajó antes de que el avión despegara hacia Florida.

Así quedó el joven tras los golpes de Mike Tyson.

Hasta este jueves, la Policía estadounidense, la aerolínea JetBlue ni los representantes de Tyson no habían hecho comentarios. Vale recordar que la leyenda del boxeo es conocida por su mal comportamiento -le arrancó a Evander Holyfield un pedazo de oreja con los dientes en una pelea de 1997-, su adicción a la cocaína y sus roces con la ley, incluida una condena por violación.

Otro escándalo de Mike Tyson

Hace algunas semanas, Iron Mike fue noticia por un extraño episodio ocurrido durante un show de comedia en un bar de Los Ángeles. Fue allí en donde un hombre irrumpió y pidió pelear ante él para “mejorar” su “estatus”. El momento llegó a tal nivel de tensión que este sujeto sacó un arma que llevaba escondida y amenazó con disparar, pero luego terminó abrazado a Tyson: “Te amo Mike, si no fuese por ti no tendríamos ninguna inspiración. Te amo, de verdad, desde mi corazón. Respeto”, le dijo emocionado.