Mike Tyson reventó a piñas a un pasajero que lo molestaba en un avión

El exboxeador y campeón mundial tuvo una pelea con un hombre que lo habría molestado en el vuelo.

Mike Tyson no se caracteriza precisamente por ser una persona tranquila y que cuente hasta diez como le solía pasar en sus veladas de boxeo, por el contrario, su fama de conflictivo la tiene bien ganada y hoy volvió a ser noticia. El excampeón mundial de peso pesado golpeó de manera repetida a un hombre dentro de un avión antes de que despegara de San Francisco rumbo a Florida, Estados Unidos. El motivo de la golpiza habría sido que esta persona molestó recurrentemente al exdeportista.



En un video filmado por uno de los pasajeros, que se viralizó al instante, se lo ve al hombre hostigando a Tyson. Luego, la imagen muestra a "Iron Mike" parado sobre el respaldo de su asiento golpeando varias veces al hombre, en un incidente sucedido el miércoles 20 de abril. El exboxeador de 55 años reaccionó luego de que el hombre "no paraba de provocarlo", según información publicada por el portal de noticias estadounidense TMZ, aunque, inicialmente, se habría mostrado amigable con el pasajero y su amigo cuando abordaron al vuelo.

Según indicaron las mismas fuentes, “Tyson se hartó de que el hombre siguiera hablándole al oído y le pidió que se calmara. Pero el testigo dice que empezó a lanzarle varios puñetazos cuando no estaba haciendo nada”. A través de los informes, el excampeón mundial se bajó antes de que el avión despegara hacia Florida y no se conoció su destino. Hasta el jueves, la aerolínea JetBlue, la Policía estadounidense ni los representantes del polémico exboxeador no habían hecho comentarios sobre lo sucedido.



Hace algunas semanas, Tyson también fue noticia por un hecho ocurrido durante un show de comedia en un bar de Los Ángeles. En ese lugar un hombre irrumpió y pidió expresamente pelear ante él para "mejorar" su "status". Hubo tanta tensión en el establecimiento que este sujeto sacó un arma que llevaba escondida y hasta amenazó con disparar, pero de manera extraña la escena terminó con ambos protagonistas abrazados: “Te amo Mike, si no fuese por ti no tendríamos ninguna inspiración. Te amo, de verdad, desde mi corazón. Respeto”, le confesó emocionado. Vale recordar que la leyenda del boxeo es conocida por varios hechos polémicos y violentos: le arrancó un pedazo de oreja a su colega Evander Holyfield con los dientes en una pelea en 1997 su adicción a la cocaína y sus roces con la ley, en los que fue condenado por violación.