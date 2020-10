El caso de Sebastián Villa se encuentra en el ojo de la tormenta hace varios meses. La polémica se reavivó durante esta semana cuando el futbolista participó de un amistoso ante Arsenal de Sarandí en el predio de Ezeiza, y Fernando Burlando, abogado defensor de su expareja, dejó en claro que está habilitado para disputar partidos oficiales a pesar de la denuncia que se mantiene ante las autoridades.

La noticia del día fue que Daniela Cortés, la denunciante, se expresó en redes sociales y pidió que no se mezcle "lo personal con lo laboral". De esta forma, desde Colombia, la joven quiso dejar en claro que en ningún momento se negó a permitirle trabajar con normalidad. Aún así, desde Boca se mantienen firmes: a pesar de entrenar junto al grupo, mientras esté implicado y no haya una resolución, no volverá a jugar en el primer equipo.

Ante esto, en diálogo con TyC Sports, se expresó la abogada Paula Ojeda que llevó adelante distintos cambios en relación a materia de género en el Departamento de Género que se creó, hace varios meses, en Vélez Sarsfield. "Una víctima de violencia de género también puede estar siendo presionada para hacer ese tipo de relatos, no digo que sea el caso porque no la conozco a Daniela. Pero la justicia penal es la que trabaja sobre el delito. Es contundente que Boca tiene que continuar con la medida", afirmó.

Quien salió a cruzarla fue Martín Arévalo. Si bien dejó en claro que "es un tema delicado" y que a su vez "está buenísimo que las mujeres tengan un lugar en los clubes y sean escuchadas", dejó a la vista que no comprende la gravedad de la situación. "Él se entrena, trabaja y juega profesionalmente. Si no puede jugar, se le impide la chance de estar en la Selección. Se le paga el sueldo, pero la mitad del trabajo no lo hace. Si a mí el canal me dice eso, me está perjudicando", expresó.

Ante esto, la abogada le preguntó si él cometió un delito y el periodista, se defendió: "Se juzga a una persona antes de que lo juzgue la justicia, el club le está impidiendo trabajar". Ojeda le dijo que eso no era cierto y que solamente está siendo juzgado por las autoridades, no por el club o por la sociedad. "Si un ladrón comete un delito, ¿tiene que estar en a calle hasta que, dentro de dos o tres años, cuando llegue a juicio oral y se compruebe eso, lo encarcelen? Estamos hablando de violencia de género, una mujer fue lesionada y golpeada", dijo con indignación.

En la misma línea, la representante legal agregó: "No podemos ponernos en esta postura en la que se están poniendo ustedes, esto es lo que la actualidad social del mundo está reclamando". Arévalo volvió a celebrar el papel de la mujer, aclaró que "si es culpable, tiene que pagar", pero volvió a mostrarse en desacuerdo porque "no lo dejan trabajar" y "hace la mitad de las actividades" por las que cobra un salario. "Demasiado le están pagando el sueldo y lo dejan entrenar", disparó la abogada.

Ante esto, el periodista deportivo trajo como situación hipotética que el máximo mandatario del "Fortín" reciba una denuncia por acoso: "¿Tiene que pedir licencia por cuatro años y el club tiene que ser dirigido por otra persona?". "Por supuesto", sentenció la abogada. Lo cierto es que el conductor, Ariel Rodríguez, intentó poner paños fríos y le puso un freno a Arévalo debido a que no estaban hablando de "hipotéticos" sino de una realidad que atraviesa al fútbol argentino y a la sociedad toda.

¿Qué pasará con Villa en el futuro?

Lo que ocurrirá con el colombiano es una verdadera incógnita. Lo cierto es que, hasta el momento, Boca se mantiene firme y no le levantará la sanción. No jugará octavos de final y tampoco volverá al equipo que comanda Miguel Ángel Russo hasta que haya algún tipo de resolución. Sin importar lo que diga la víctima o su abogado, más allá de los posibles acuerdos extrajudiciales, la causa ya está en marcha y no se podrá volver atrás. Además, según Ojeda, ya fue procesado.

Más allá del cruce con Arévalo, la reconocida abogada remarcó y les envió un mensaje que deben seguir como comunicadores: "Lo importante a destacar es que ustedes, por favor, como periodistas deportivos, que es la parte que más cuesta, deben entender que la violencia de género es un delito. Como delito, tiene que ser castigado. No pueden cuestionar que el jugador juegue o no juegue...". Y a su vez, aclaró que se está intentando generar un cambio.

Ante la consulta de si el Xeneize decide cambiar su postura, algo que ya ocurrió en repetidas ocasiones desde que se hizo oficial la denuncia en abril pasado, y el futbolista pase a formar parte del equipo en las próximas fases de la Copa, disparó: "Borrarían con el codo lo que escribieron con la mano. No podemos apartarnos de que es un delito y el fútbol sirve como ejemplo para todo el país. Si se hace con un jugador de fútbol, puede servir para modificar un montón de cosas".

Su trabajo en Vélez Sarsfield

A mediados del 2018, el equipo de Liniers se transformó en el primer club del fútbol argentino en darle un espacio importante a la situación que atraviesa fuertemente a nuestro país en relación a los hechos agresivos contra el sexo femenino. Así se creó el "Área de Violencia de Género" y Paula Ojeda se transformó en su directora. "Es más fácil hablar en el club que en una fiscalía, les brindamos atención, contención y seguimiento, además de asesoramiento jurídico o ayuda psicológica", contó en su momento.

Con respecto al futuro, para evitar que se den este tipo de problemas, la abogada advirtió que "las instituciones deben cubrirse con cláusulas para protegerse ante estas situaciones" y dio detalles sobre cómo trabajan dentro de Vélez. "Lo de la cláusula es un resguardo como institución. Pero como institución podes tener la orientación política de no querer a un jugador de esta clase o con antecedentes. No hace falta tenerla, es solo para proteger a la institución", manifestó. Los departamentos de género se hacen cada vez más presentes y el movimiento de "Ni Una Menos" vuelve a pelear para generar un cambio radical en un ambiente machista y patriarcal.