Tras la denuncia por violencia de género, Lanús no convocó a Lautaro Acosta

El delantero de Lanús no jugará el próximo partido ya que el club decidió no convocarlo como parte del protocolo por violencia de género.

Después de la denuncia por violencia de género realizado por su pareja en el Juzgado de Familia N°10 de Lomas de Zamora y tras la determinación excluirlo de su hogar "por el tiempo que dure el presente proceso" e imponerle una restricción perimetral de 300 metros con prohibición de acercamiento a la denunciante, ahora se conoció que el club Lanús también tomó una determinación sobre Lautaro Acosta.

El futbolista de Lanús quien también recibió una denuncia en el 2019, fue calificado por su novia y madre de su hijo, Benito, de cuatro años, como "un violento fuera y dentro de la cancha". "Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo. Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días", denunciaron en sus redes. "Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca. Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar a mi y a mi familia", apuntó la mujer. Además, en su descargo, la chica continuó: "Sólo puedo decir que es el padre de mi hijo y jugador de fútbol del Club Atlético Lanús. Por favor pido ayuda y que esto no vuelva a pasar más. Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es, es violento hasta en la cancha. Lo demuestra en cada partido".

Como respuesta a este pedido, Lanús se reunió con Lautaro Acosta y, horas después, enviaron un comunicado en el que sostuvieron que "Lautaro Acosta no forma parte de la convocatoria para el partido contra Unión de Santa Fe, ya que se tomará un período de licencia con el fin de abocarse a cuestiones personales".

La denuncia contra Acosta

Luego de realizar la denuncia y no recibir respuesta por parte de la Justicia, Ludmila Isabella dio detalles sobre la violencia ejercida por el futbolista Acosta durante los últimos años por medio de sus redes sociales, donde pidió ayuda y justicia. "Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicólogica y económica, de lo peor que se puedan imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo, le hice dos denuncias. Una en 2019 y otra hace unos días. A mí ya me cagó la vida, me la arruinó", comenzó.

En Instagram, la mujer continúa: "Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada, hecha bolita. Una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en cas, de carnicero, y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba". Y añadió: "Iba a la pieza de Beni (el hijo de ambos) y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le dé un poco de lástima. Pero no pasaba, me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación, para seguir torturándome".