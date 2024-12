Una leyenda de Vélez se postuló para reemplazar a Quinteros tras su renuncia

La reciente salida de Gustavo Quinteros de la dirección técnica del plantel de Vélez Sarsfield causó un fuerte impacto en el mundo del "Fortín" en las últimas horas. Tal es así que quien rompió el silencio fue una leyenda de la institución de Liniers que ya dejó en claro que está a disposición para los dirigentes si es que desean contratarlo. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender ya que es una figura importante para el club.

Se trata de Omar Asad, futbolista que sólo vistió los colores de dicho equipo a lo largo de su carrera y se convirtió en entrenador poco después de su retiro. El "Turco", campeón de todo a nivel local e internacional a mediados de los 90 con Vélez, habló en Radio La Red y no sólo se refirió a su objetivo principal, sino también apuntó contra el estratega saliente por su decisión. Sin embargo, lo cierto es que todavía no recibió un llamado por parte de la dirigencia pero dejó en claro que los espera ansioso.

"El hincha me pide siempre. Vélez es mí sueño, mí casa, mí club. Si se da la oportunidad bienvenida sea. No me llamó nadie, pero sé que los hinchas quieren que sea yo", esbozó el "Turco" Asad sobre la chance de comandar al club de sus amores ante la repentina salida de Quinteros. A su vez, agregó que si bien tiene algún proyecto encaminado, "lo de Vélez supera todo" y que "sería un honor volver a Liniers".

Por otro lado, dejó un picante mensaje para el DT que dejó la institución en las últimas horas y lo cuestionó por el faltazo en el duelo ante Estudiantes de La Plata por el Trofeo de Campeones: "Yo hubiera dirigido la final y no estoy en su lugar, pero es un título. Yo me hubiera quedado". Ya con vistas a la Copa Libertadores 2025 y en el hipotético caso de que lo contacten por la buena relación que tiene con el presidente actual del "Fortín", Fabián Berlanga, el exdelantero aseveró: "Soy partidario que hay que afrontarla con los mejores. Seguramente hay que traer algún jugador, no digo once, pero hay que dejar una buena base posible y tener 14, 18 o 20 de primer nivel que estén para jugar".

Omar "Turco" Asad se postuló para ser DT de Vélez tras la salida de Gustavo Quinteros

Los números de Omar "Turco" Asad como futbolista en Vélez Sarsfield

Partidos jugados : 143.

: 143. Goles : 30.

: 30. Títulos: Torneo Clausura 1993 y 1996; Torneo Apertura 1995; Copa Libertadores 1994; Copa Intercontinental 1994 y Supercopa Sudamericana 1995.

Las estadísticas de Omar "Turco" Asad como entrenador

Clubes : Godoy Cruz de Mendoza; Emelec de Ecuador; San Lorenzo, Atlas de México; Estudiantes de San Luis; San José y Always Ready de Bolivia.

: Godoy Cruz de Mendoza; Emelec de Ecuador; San Lorenzo, Atlas de México; Estudiantes de San Luis; San José y Always Ready de Bolivia. Partidos dirigidos : 211.

: 211. Triunfos : 82.

: 82. Empates : 61.

: 61. Derrotas : 68.

: 68. Títulos: Primera División de Bolivia con Always Ready en 2020.

La polémica ausencia de Quinteros en el Trofeo de Campeones: ¿punto de quiebre?

Tras vencer a Huracán por 2 a 0 en condición de local y, de esta manera, consagrarse campeón de la Liga Profesional de Fútbol, Vélez Sarsfield debía enfrentar a Estudiantes de La Plata en el Trofeo de Campeones. El 'Pincha', ganador de la Copa de la Liga (en un duelo definitorio en el que le ganó al 'Fortín' por penales), se impuso por 3 a 0 y volvió a gritar campeón. Sin embargo, Gustavo Quinteros no estuvo presente en el banco de suplentes: debió ausentarse por el casamiento de su hija y su lugar lo ocupó Leandro Desábato. Este episodio, sumado a la contundente derrota, no sumó al ambiente ya delicado que se vivía puertas adentro del plantel.