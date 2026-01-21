Valencia vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

El duelo entre Valencia y Espanyol correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio Mestalla desde las 12:15 (hora Argentina), el sábado 24 de enero.

Así llegan Valencia y Espanyol

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia venció 1-0 a Getafe en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.2 juegos terminaron en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

A Espanyol no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Girona. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

Según el registro del historial, ambos equipos terminaron empatados durante los últimos 5 encuentros del torneo. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 20 puntos (4 PG - 8 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 34 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 20 16 1 3 32 2 Real Madrid 48 20 15 3 2 26 3 Villarreal 41 19 13 2 4 18 5 Espanyol 34 20 10 4 6 1 17 Valencia 20 20 4 8 8 -12

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Betis: 1 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Real Madrid: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Alavés: 30 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Villarreal: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Espanyol, según país