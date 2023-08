Pegula, feliz de compartir protagonismo con su compatriota Gauff

Jessica Pegula es la estadounidense mejor clasificada en el Abierto de Estados Unidos, pero la tercera cabeza de serie dice que está dispuesta a dejar que su compatriota Coco Gauff cargue con parte del peso de las expectativas de acabar con la sequía de grand slam en el país.

Pegula, número tres del mundo, y Gauff, número seis, llegaron a Nueva York con títulos de la WTA 1000 que han disparado las esperanzas de que haya una primera campeona estadounidense de un grand slam femenino desde que Sofia Kenin levantara el trofeo en el Abierto de Australia de 2020.

Pegula se impuso el martes a Camila Giorgi por 6-2 y 6-2 —un día después de que Gauff venciera a Laura Siegemund— y la jugadora de 29 años dijo que no le importaba que la atención se centrara en su frecuente compañera de dobles en el torneo.

"No lo sé. Quizá sea bueno", dijo Pegula con una sonrisa. "Coco puede soportar esa presión, yo no. No sé. Quiero decir, no me importa. Ha ganado mucho. Creo que se merece mucha de esa atención".

"Obviamente es muy joven. Ha estado jugando muy bien. Es muy emocionante verla, le encanta el público y Nueva York. No, la verdad es que no tengo ninguna preferencia. En cualquier caso, creo que quiero seguir ganando partidos y hacerlo lo mejor que pueda".

"Es bueno que, aunque sea la primera estadounidense, no me imagino soportando tanta presión si solo fuera yo. Es bueno que muchas de nosotras lo estemos haciendo bien y que tengamos posibilidades de llegar lejos".

Pegula afirmó que la actual cosecha de jugadoras estadounidenses —13 de las cuales están entre las 100 mejores— son auténticas amigas y se animan mutuamente para lograr el éxito, al igual que sus colegas masculinos.

"Creo que hemos asumido el hecho de que, aunque todas compitamos por clasificaciones y torneos, (...) aunque juguemos entre nosotras, queremos ganarnos unas a otras, nos empujamos mutuamente al mismo tiempo", dijo Pegula.

"Creo que eso es algo que los chicos están haciendo bien con (Taylor) Fritz, (Tommy) Paul, (Frances) Tiafoe. Los ves impulsarse unos a otros y todos van cada vez más alto".

Con información de Reuters