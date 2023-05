El potencial de Uruguay sedujo a DT Bielsa para aceptar el cargo

(Repite para alcanzar más suscriptores, texto sin cambios)

(Reuters) - El nuevo entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, aseguró que decidió aceptar el cargo porque la "celeste" tiene el grupo de futbolistas con más talento con el que iba a tener la oportunidad de trabajar.

El argentino, que asumió el cargo tras la salida de Diego Alonso luego de que Uruguay no alcanzara los octavos de final en el Mundial de Qatar, firmó un contrato hasta 2026.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No me tuvieron que convencer, me gusta el grupo que ha representado al país en los últimos años", dijo Bielsa el miércoles en rueda de prensa. "Hay países que toman conciencia de su poderío, de su potencial, y (lo combinan con) la fantasía, la ilusión. Uruguay puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía".

"Dirigir un club es un trabajo de intervención constante y una selección es un trabajo de reunir rápidamente individualidades de gran nivel", agregó. "Una de las cosas que consideré mucho es que no iba a tener en ningún otro club un grupo de jugadores como los que Uruguay tiene en este momento".

Bielsa, quien llevo al Leeds United a la Premier League tras 16 años de ausencia, vuelve a dirigir tras su salida del club inglés en febrero de 2022.

"He estado sin trabajar durante más de un año y gran parte de ese tiempo lo he utilizado para entender mejor algunas de las cosas nuevas que ofrece el fútbol", añadió el técnico de 67 años, que anteriormente dirigió a Argentina y Chile en los Mundiales de 2002 y 2010, respectivamente.

"Hace mucho tiempo que no dirijo selecciones nacionales. El fútbol, los jugadores y los recursos han cambiado, pero siempre intento incorporar cosas nuevas, ideas nuevas", señaló.

Bielsa comenzará su gestión con dos amistosos en casa ante Nicaragua y Cuba el mes próximo y ya planificó cómo encarará los partidos.

"He generado tentativamente algunas (estrategias), tres jugadores por posición o cuatro. Dentro de ese grupo de 33 o 40 jugadores, elegiré a los que menos conozco y utilizaré estos nueve días de junio para familiarizarme con ellos".

Con información de Reuters