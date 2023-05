Las MMA en Argentina: flashes, jaulas y peleas en las provincias

Diversos profesores y empresarios organizan eventos de artes marciales mixtas en las provincias. El Destape charló con ellos y explicaron qué los motiva a la hora de difundir el deporte en Argentina

Las artes marciales mixtas gozan de un espacio cada vez más amplio en el imaginario deportivo argentino. La popularidad que ganó esta disciplina se debe en buena medida al éxito comercial que tuvo UFC, la promotora más importante, en la televisión nacional. En este punto, la búsqueda de la actividad no solo quedó en la zona del AMBA, sino que también se extendió a diferentes puntos del país y, lejos de las grandes luces que se iluminan en los shows internacionales, decenas de peleadores y promotores argentinos montaron sus propias jaulas a lo largo de las provincias.

Guillermo Teze practicó por mucho tiempo las artes marciales tradicionales, pero en la ciudad de Concordia, allá por el 2004, todavía no existían gimnasios en los que se entrenara MMA. La dificultad para encontrar jaulas, rivales y, sobretodo, para empezar a hacer notar el deporte. Por su trabajo, Teze realizaba -de forma constante- el tramo Rosario - Buenos Aires. Allí, con plena búsqueda del crecimiento del deporte, se fue nutriendo en las bases del deporte. Y así fue como, un día, se decidió y arrancó. Teze formó grupos de práctica de MMA y empezó a explorar la organización de eventos para fomentar la disciplina en Entre Ríos. Después de años de trabajo, su organización creció y lleva adelante el Concordia Fight Night. “La idea es darle la oportunidad a los alumnos de acá, que por ahí no tienen posibilidades económicas de competir afuera, para que puedan pelear en su ciudad con su gente y que las MMA sean cada vez más difundidas”, explicó en diálogo con El Destape.

Gracias al progreso que tuvieron las MMA entrerrianas, el gimnasio de Teze, Kaeshi Team, hubo dos mujeres que pudieron ir a competir al exterior. De las jaulas en clubes y a pulmón, a las grandes luces. Laura Balin y Ailín Pérez llegaron a One Championship (la empresa más grande de Asia) y UFC respectivamente. “Si me preguntabas hace cuatro años, hubiera dicho que iba a ser solamente un sueño; pero ahora tengo el orgullo de decir que soy el único entrenador argentino que ha estado de entrenador en la carrera de una peleadora de ONE y UFC”, señaló.

En este sentido, Francisco Prado, oriundo de Santa Fe, debutó este año en UFC, alcanzando un hito histórico para las artes marciales mixtas de la provincia. Esto se debe, en buena parte, al esfuerzo de promotores y profesores para fortalecer las MMA santafesinas. Más allá de la búsqueda de buenos luchadores, también apareció la necesidad de profesionalizar el arbitraje y, para ello, en Santa Fe se hicieron cursos con la asociación. Uno de los representantes, Jorge Cavallero, quien realiza los eventos de Imperium MMA en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. "Los profesores lo están teniendo en cuenta, no como antes que quizás te decían ‘falta esto, falta aquello’. Trata de ponerse todo, pero en sí es un conjunto de profesores que se armó que está apostándole mucho al deporte. Se hizo un equipo muy unido en toda Santa Fe”, dijo Cavallero en diálogo con El Destape.

Otro de ellos es Horacio “El Ninja” Enrique no necesita presentación. Expeleador, protagonizó varias de las peleas más vistas en la escena argentina de las MMA junto a Jorge “Acero” Cali. Él es el encargado de sacar adelante al Circuito Argentino de MMA (CAM), que es actualmente la única promotora que transmite sus eventos por televisión abierta (Canal 9). “Estoy muy agradecido con la gente de Canal 9. Es una enorme satisfacción porque a raíz de esto podemos llegar a los hogares y difundir lo que son las MMA en Argentina”, señaló en diálogo con El Destape.

Sobre cómo es la organización de un evento de esta magnitud, Enrique reflexionó: “Hay que meterle mucho amor, mucho compromiso. Todavía no creo que en nuestro país se puedan describir las MMA porque estamos en un proceso en el que estamos haciendo todo lo posible para que, primero, tengan la difusión que se merece este país y, segundo, seguir llevando atletas a las ligas mayores. No sólo para que tengan un futuro, sino para que nuestra bandera esté más alta”.

En el CAM, que ya lleva 18 eventos y el próximo será el 20 de mayo, combatieron Francisco Prado y Laura Balin, lo que demuestra la fortaleza del circuito de MMA nacional para difundir el nivel del deporte y lograr acceder a plazas en promotoras como UFC u ONE Championship. Respecto a esto, Enrique sostuvo: “UFC es la Champions League, pero hay diferentes eventos que en otras partes del mundo están a un alto nivel también. Depende de cada uno, ¿no? La ambición que tengan para forjar su futuro”.

Más allá de que por su experiencia como peleador Enrique busca priorizar el bienestar de los competidores “para que estén en el día de su enfrentamiento cómodos”. El veterano hizo mucho hincapié en una de sus intenciones personales a la hora de difundir las MMA: “Estamos tratando de sacar chicos de la calle para mostrar que no tienen que bajar los brazos y que esto es un deporte que es de uno. Por más que tenga una esquina, cuando se cierra la puertita uno es el que tiene que salir a pelear. Es un deporte en el que uno aprende a conocerse y valorarse, y a raíz de eso, aprender a valorar a los demás”.