Presidente de la UEFA sugiere a la FIFA que renuncie a la idea de un Mundial bienal

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, declaró que los planes de celebrar un Mundial cada dos años han recibido un rotundo "no" del mundo del fútbol y añadió que la FIFA también ha llegado a la misma conclusión.

La idea de celebrar un Mundial cada dos años ha ido cobrando fuerza y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha intentado conseguir el respaldo de las federaciones nacionales, afirmando que el cambio generaría ingresos extras de unos 4.400 millones de dólares.

Infantino insistió en diciembre en que contaba con un respaldo mayoritario para realizar el cambio, a pesar de la oposición de los clubes y las principales ligas europeas y en contra de lo que cree el presidente de la UEFA.

"Un Mundial bienal es un no para todo el mundo del fútbol", dijo Ceferin en la Cumbre de Negocios de Fútbol del Financial Times. "Me alegro de que la FIFA también se haya dado cuenta de ello".

"Ayer tuve una discusión con el presidente de la FIFA al respecto. No podemos decir que el fútbol de otros continentes no pueda desarrollarse. Sin embargo, debemos estar alineados y no debe perjudicar a las federaciones europeas y sudamericanas".

"Tenemos discusiones. Sin embargo, en lo que a mí respecta, un Mundial bienal no está sobre la mesa. Estoy seguro de que pronto llegaremos a una solución con la FIFA".

La FIFA no hizo comentarios de inmediato al ser consultada por Reuters.

Con información de Reuters